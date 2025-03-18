https://ria.ru/20250318/rubl-2005608259.html
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему - РИА Новости, 18.03.2025
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему
Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:15:00+03:00
2025-03-18T02:15:00+03:00
2025-03-18T02:15:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
александр шнейдерман
альфа-форекс
доллар
рубль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Внебиржевой курс доллара на текущей неделе рухнул до минимумов лета прошлого года, в понедельник он был ниже 83 рублей.“Сегодня на рынке Форекс доллар по 83 рубля и ниже становится реальностью. Это связано с тем, что сегодня на рынке Форекс сформировался позитивный геополитический фон, диалог между Россией и США набирает конструктивные обороты, растет спрос на рублевые финансовые инструменты, включая российский госдолг”, — пояснил специалист.Тренд сохранится как минимум до начала апреля, считает аналитик. В это время доллар может торговаться в диапазоне 80-87 рублей, а евро закрепится на уровнях 88-95 рублей. Ориентир для юаня — 11-12,3 рубля. Доллары больше не приносят высокую доходность, а инвесторы скупают рублевые финансовые инструменты, заключил Шнейдерман.
https://ria.ru/20250310/dollar-2003767468.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, александр шнейдерман, альфа-форекс, доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Доллар, Рубль
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему
Аналитик Шнейдерман: укрепление рубля продолжится как минимум до конца марта