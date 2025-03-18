https://ria.ru/20250318/rubl-2005608259.html

Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему

Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему - РИА Новости, 18.03.2025

Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему

Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T02:15:00+03:00

2025-03-18T02:15:00+03:00

2025-03-18T02:15:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

александр шнейдерман

альфа-форекс

доллар

рубль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Внебиржевой курс доллара на текущей неделе рухнул до минимумов лета прошлого года, в понедельник он был ниже 83 рублей.“Сегодня на рынке Форекс доллар по 83 рубля и ниже становится реальностью. Это связано с тем, что сегодня на рынке Форекс сформировался позитивный геополитический фон, диалог между Россией и США набирает конструктивные обороты, растет спрос на рублевые финансовые инструменты, включая российский госдолг”, — пояснил специалист.Тренд сохранится как минимум до начала апреля, считает аналитик. В это время доллар может торговаться в диапазоне 80-87 рублей, а евро закрепится на уровнях 88-95 рублей. Ориентир для юаня — 11-12,3 рубля. Доллары больше не приносят высокую доходность, а инвесторы скупают рублевые финансовые инструменты, заключил Шнейдерман.

https://ria.ru/20250310/dollar-2003767468.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, александр шнейдерман, альфа-форекс, доллар, рубль