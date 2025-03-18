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Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему - РИА Новости, 18.03.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:15 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rubl-2005608259.html
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему - РИА Новости, 18.03.2025
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему
Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:15:00+03:00
2025-03-18T02:15:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
александр шнейдерман
альфа-форекс
доллар
рубль
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Внебиржевой курс доллара на текущей неделе рухнул до минимумов лета прошлого года, в понедельник он был ниже 83 рублей.“Сегодня на рынке Форекс доллар по 83 рубля и ниже становится реальностью. Это связано с тем, что сегодня на рынке Форекс сформировался позитивный геополитический фон, диалог между Россией и США набирает конструктивные обороты, растет спрос на рублевые финансовые инструменты, включая российский госдолг”, — пояснил специалист.Тренд сохранится как минимум до начала апреля, считает аналитик. В это время доллар может торговаться в диапазоне 80-87 рублей, а евро закрепится на уровнях 88-95 рублей. Ориентир для юаня — 11-12,3 рубля. Доллары больше не приносят высокую доходность, а инвесторы скупают рублевые финансовые инструменты, заключил Шнейдерман.
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экономика, россия, сша, александр шнейдерман, альфа-форекс, доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Доллар, Рубль
Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему

Аналитик Шнейдерман: укрепление рубля продолжится как минимум до конца марта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Внебиржевой курс доллара на текущей неделе рухнул до минимумов лета прошлого года, в понедельник он был ниже 83 рублей.
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“Сегодня на рынке Форекс доллар по 83 рубля и ниже становится реальностью. Это связано с тем, что сегодня на рынке Форекс сформировался позитивный геополитический фон, диалог между Россией и США набирает конструктивные обороты, растет спрос на рублевые финансовые инструменты, включая российский госдолг”, — пояснил специалист.
Тренд сохранится как минимум до начала апреля, считает аналитик. В это время доллар может торговаться в диапазоне 80-87 рублей, а евро закрепится на уровнях 88-95 рублей. Ориентир для юаня — 11-12,3 рубля. Доллары больше не приносят высокую доходность, а инвесторы скупают рублевые финансовые инструменты, заключил Шнейдерман.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШААлександр ШнейдерманАльфа-ФорексДолларРубль
 
 
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