https://ria.ru/20250318/rt-2005712121.html

RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес

RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес - РИА Новости, 18.03.2025

RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес

RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил работавший на ряде платформ, включая RT, американский журналист Рик Санчес. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:28:00+03:00

2025-03-18T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил работавший на ряде платформ, включая RT, американский журналист Рик Санчес. "Я полностью писал все сценарии. Я сам выбирал темы. Сам каждое утро проводил планёрку, на которой обсуждался план на день. Самое интересное, что таких возможностей у меня не было ни на CNN, ни на Fox News, ни на NBC. Извините меня, но это правда", - заявил Санчес в интервью журналисту Такеру Карлсону. Санчес назвал свой опыт работы на RT "почти нирваной", отметив, что его крайне мотивировал простор для выбора и раскрытия тем, которые давал ему телеканал по сравнению с мейнстримовскими американскими СМИ. Журналист также рассказал, что рассмотреть предложение о работе на RT ему посоветовал легендарный телеведущий Ларри Кинг. Сам Карлсон подтвердил слова Санчеса о трех названных американских телеканалах, отметив, что не имел такой самостоятельности, работая там. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

https://ria.ru/20250317/karlson-2005603810.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002863822.html

https://ria.ru/20240908/simonjan-1971489028.html

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сша, такер карлсон, ларри кинг, дональд трамп, nbc, в мире