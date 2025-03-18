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RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес - РИА Новости, 18.03.2025
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14:28 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rt-2005712121.html
RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес
RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес - РИА Новости, 18.03.2025
RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес
RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил работавший на ряде платформ, включая RT, американский журналист Рик Санчес. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:28:00+03:00
2025-03-18T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил работавший на ряде платформ, включая RT, американский журналист Рик Санчес. "Я полностью писал все сценарии. Я сам выбирал темы. Сам каждое утро проводил планёрку, на которой обсуждался план на день. Самое интересное, что таких возможностей у меня не было ни на CNN, ни на Fox News, ни на NBC. Извините меня, но это правда", - заявил Санчес в интервью журналисту Такеру Карлсону. Санчес назвал свой опыт работы на RT "почти нирваной", отметив, что его крайне мотивировал простор для выбора и раскрытия тем, которые давал ему телеканал по сравнению с мейнстримовскими американскими СМИ. Журналист также рассказал, что рассмотреть предложение о работе на RT ему посоветовал легендарный телеведущий Ларри Кинг. Сам Карлсон подтвердил слова Санчеса о трех названных американских телеканалах, отметив, что не имел такой самостоятельности, работая там. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
https://ria.ru/20250317/karlson-2005603810.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002863822.html
https://ria.ru/20240908/simonjan-1971489028.html
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РИА Новости
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96
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сша, такер карлсон, ларри кинг, дональд трамп, nbc, в мире
США, Такер Карлсон, Ларри Кинг, Дональд Трамп, NBC, В мире
RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил Санчес

Журналист Санчес: RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. RT дает больше свободы в работе, чем американские телеканалы, заявил работавший на ряде платформ, включая RT, американский журналист Рик Санчес.
"Я полностью писал все сценарии. Я сам выбирал темы. Сам каждое утро проводил планёрку, на которой обсуждался план на день. Самое интересное, что таких возможностей у меня не было ни на CNN, ни на Fox News, ни на NBC. Извините меня, но это правда", - заявил Санчес в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Карлсон назвал закрытие RT в США посягательством на свободу слова
17 марта, 23:05
Санчес назвал свой опыт работы на RT "почти нирваной", отметив, что его крайне мотивировал простор для выбора и раскрытия тем, которые давал ему телеканал по сравнению с мейнстримовскими американскими СМИ.
Журналист также рассказал, что рассмотреть предложение о работе на RT ему посоветовал легендарный телеведущий Ларри Кинг.
Сам Карлсон подтвердил слова Санчеса о трех названных американских телеканалах, отметив, что не имел такой самостоятельности, работая там.
Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов.
Студия RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Американский журналист попросил Трампа отменить запрет Sputnik и RT
3 марта, 23:49
В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Санкциям США не удастся "заткнуть" RT и "Россию сегодня", заявила Симоньян
8 сентября 2024, 22:59
 
СШАТакер КарлсонЛарри КингДональд ТрампNBCВ мире
 
 
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