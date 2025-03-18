https://ria.ru/20250318/rspp-2005665922.html

Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику

Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику - РИА Новости, 18.03.2025

Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и оценил, ослабят ли санкции против Москвы, рассказал о перспективах... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:50:00+03:00

2025-03-18T16:50:00+03:00

2025-03-18T16:56:00+03:00

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

москва

россия

экономика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и оценил, ослабят ли санкции против Москвы, рассказал о перспективах приватизации и возвращении западных компаний. Основные заявления президента — в материале РИА Новости.О беспрецедентном уровне санкций"Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности"."Напомню: в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9 процента — "Большой семерки". Почему она "большая", непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно".О возвращении западных компаний"Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса".О приватизации"У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует — и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли".

https://ria.ru/20250122/putin-1995014047.html

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Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 2025-03-18T16:50 true PT43M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, москва, россия, экономика, брикс, g7