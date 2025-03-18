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Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику - РИА Новости, 18.03.2025
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16:50 18.03.2025 (обновлено: 16:56 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/rspp-2005665922.html
Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику
Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику - РИА Новости, 18.03.2025
Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику
Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и оценил, ослабят ли санкции против Москвы, рассказал о перспективах... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:50:00+03:00
2025-03-18T16:56:00+03:00
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
москва
россия
экономика
брикс
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и оценил, ослабят ли санкции против Москвы, рассказал о перспективах приватизации и возвращении западных компаний. Основные заявления президента — в материале РИА Новости.О беспрецедентном уровне санкций&quot;Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности&quot;.&quot;Напомню: в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9 процента — &quot;Большой семерки&quot;. Почему она &quot;большая&quot;, непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно&quot;.О возвращении западных компаний&quot;Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса&quot;.О приватизации&quot;У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует — и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли&quot;.
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Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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Путин: в отношении российских юридических и физических лиц введено 28 595 санкций
Путин: в отношении российских юридических и физических лиц введено 28 595 санкций
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Путин о нелегитимных санкциях в отношении российских компаний и граждан
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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, москва, россия, экономика, брикс, g7
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Москва, Россия, Экономика, БРИКС, G7

Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и оценил, ослабят ли санкции против Москвы, рассказал о перспективах приватизации и возвращении западных компаний. Основные заявления президента — в материале РИА Новости.

О беспрецедентном уровне санкций

  • Против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций.
  • Это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых.
  • Даже если ограничения ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса.
  • Санкции — это не временные или точечные меры, а механизм системного стратегического давления на Москву:
«

"Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • На полную свободу платежей и перетока капиталов в мире рассчитывать уже не стоит.
  • Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но адаптировался к ограничениям и грамотно воспользовался уходом западных компаний.
  • Власти будут делать все, чтобы поддержать отечественные бренды, добьются нужного результата в экономике.
  • Россия должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса.
  • Мир огромный — инвестировать надо туда, где выгодно Москве.
  • Бизнесу было бы полезно участвовать в совместных проектах с партнерами по БРИКС:
«

"Напомню: в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9 процента — "Большой семерки". Почему она "большая", непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин

О возвращении западных компаний

  • Россия никого не выгоняла со своего рынка, компании сами принимали решение — под давлением или нет.
  • Некоторые из них собираются вернуться — об этом известно.
  • Привилегий и преференций для западных брендов не будет, пусть работают на конкурентной основе:
«

"Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • Следует актуализировать список ушедших компаний, чтобы сделать процесс их возвращения максимально прозрачным.
  • Россия уважает тех, кто остался в стране — даже под другими брендами, но сохранили персонал и технологии.
  • Москва будет налаживать кооперацию с надежными партнерами.
  • Нужно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, переставшими работать в России.

О приватизации

  • Вопросы приватизации необходимо обсуждать, пока они не будут решены:
«

"У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует — и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли".

Президент России Владимир Путин
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Путин открывает первое в этом году совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 17:21
 
Владимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейМоскваРоссияЭкономикаБРИКСG7
 
 
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