Путин на съезде РСПП рассказал, что ждет российскую экономику
О беспрецедентном уровне санкций
- Против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций.
- Это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых.
- Даже если ограничения ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса.
- Санкции — это не временные или точечные меры, а механизм системного стратегического давления на Москву:
"Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности".
- На полную свободу платежей и перетока капиталов в мире рассчитывать уже не стоит.
- Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но адаптировался к ограничениям и грамотно воспользовался уходом западных компаний.
- Власти будут делать все, чтобы поддержать отечественные бренды, добьются нужного результата в экономике.
- Россия должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса.
- Мир огромный — инвестировать надо туда, где выгодно Москве.
- Бизнесу было бы полезно участвовать в совместных проектах с партнерами по БРИКС:
"Напомню: в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9 процента — "Большой семерки". Почему она "большая", непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно".
О возвращении западных компаний
- Россия никого не выгоняла со своего рынка, компании сами принимали решение — под давлением или нет.
- Некоторые из них собираются вернуться — об этом известно.
- Привилегий и преференций для западных брендов не будет, пусть работают на конкурентной основе:
"Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса".
- Следует актуализировать список ушедших компаний, чтобы сделать процесс их возвращения максимально прозрачным.
- Россия уважает тех, кто остался в стране — даже под другими брендами, но сохранили персонал и технологии.
- Москва будет налаживать кооперацию с надежными партнерами.
- Нужно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, переставшими работать в России.
О приватизации
- Вопросы приватизации необходимо обсуждать, пока они не будут решены:
"У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует — и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли".