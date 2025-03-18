Рейтинг@Mail.ru
"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 18.03.2025 (обновлено: 13:26 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/rossiya-2005696366.html
"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин
"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.03.2025
"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин
"Русская весна" 11 лет назад помогла России обрести уверенность в своих силах и вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:40:00+03:00
2025-03-18T13:26:00+03:00
россия
донбасс
севастополь
сергей нарышкин
владимир путин
российское историческое общество
оон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Русская весна" 11 лет назад помогла России обрести уверенность в своих силах и вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Сегодня мы отмечаем День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 11 лет назад, благодаря твердой решимости крымчан и севастопольцев, поддержанных всем российским народом, Крымский полуостров вновь стал неотъемлемой частью России", - сказал Нарышкин во вторник на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества". "Русская весна" помогла обрести уверенность в своих силах нашей стране, вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима. Русская весна открыла новую страницу отечественной истории", - подчеркнул Нарышкин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250317/konstantinov-2005466756.html
https://ria.ru/20250318/krym-1933212017.html
россия
донбасс
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, севастополь, сергей нарышкин, владимир путин, российское историческое общество, оон, общество
Россия, Донбасс, Севастополь, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Российское историческое общество, ООН, Общество
"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин

Нарышкин: Русская весна в 2014 году помогла РФ обрести уверенность в своих силах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Русская весна" 11 лет назад помогла России обрести уверенность в своих силах и вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сегодня мы отмечаем День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 11 лет назад, благодаря твердой решимости крымчан и севастопольцев, поддержанных всем российским народом, Крымский полуостров вновь стал неотъемлемой частью России", - сказал Нарышкин во вторник на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества".
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Константинов рассказал о встрече с Путиным перед референдумом в Крыму
17 марта, 12:31
"Русская весна" помогла обрести уверенность в своих силах нашей стране, вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима. Русская весна открыла новую страницу отечественной истории", - подчеркнул Нарышкин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
День воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 10:32
 
РоссияДонбассСевастопольСергей НарышкинВладимир ПутинРоссийское историческое обществоООНОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала