"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин
Нарышкин: Русская весна в 2014 году помогла РФ обрести уверенность в своих силах
Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Русская весна" 11 лет назад помогла России обрести уверенность в своих силах и вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сегодня мы отмечаем День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 11 лет назад, благодаря твердой решимости крымчан и севастопольцев, поддержанных всем российским народом, Крымский полуостров вновь стал неотъемлемой частью России", - сказал Нарышкин во вторник на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества".
"Русская весна" помогла обрести уверенность в своих силах нашей стране, вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима. Русская весна открыла новую страницу отечественной истории", - подчеркнул Нарышкин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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