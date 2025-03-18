https://ria.ru/20250318/rossiya-2005696366.html

"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин

"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.03.2025

"Русская весна" помогла России обрести уверенность в силах, заявил Нарышкин

"Русская весна" 11 лет назад помогла России обрести уверенность в своих силах и вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:40:00+03:00

2025-03-18T10:40:00+03:00

2025-03-18T13:26:00+03:00

россия

донбасс

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Русская весна" 11 лет назад помогла России обрести уверенность в своих силах и вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Сегодня мы отмечаем День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 11 лет назад, благодаря твердой решимости крымчан и севастопольцев, поддержанных всем российским народом, Крымский полуостров вновь стал неотъемлемой частью России", - сказал Нарышкин во вторник на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества". "Русская весна" помогла обрести уверенность в своих силах нашей стране, вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима. Русская весна открыла новую страницу отечественной истории", - подчеркнул Нарышкин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250317/konstantinov-2005466756.html

https://ria.ru/20250318/krym-1933212017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донбасс, севастополь, сергей нарышкин, владимир путин, российское историческое общество, оон, общество