https://ria.ru/20250318/rosatom-2005779637.html
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества - РИА Новости, 18.03.2025
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества
"Росатом" надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о расширении сотрудничества, но перспективы будут зависеть от западных... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:35:00+03:00
2025-03-18T17:35:00+03:00
2025-03-18T18:30:00+03:00
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951356988_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_f4e57030abbc4d82855cdac87db86ad0.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росатом" надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о расширении сотрудничества, но перспективы будут зависеть от западных стран, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.Ежегодная выручка "Росатома" от проектов с компаниями из недружественных стран в последние годы находится на уровне около 4 миллиардов долларов, сказал Лихачев журналистам."Будет ли эта цифра расти, будет зависеть от многих параметров. Но в первую очередь от результата тех переговоров, которые начнутся, надеюсь, через некоторое время", - сказал он.По его словам, что касается перспектив, то "это очень сильно будет зависеть от западных стран".Сейчас в зарубежную выручку "Росатома" 80% вносят проекты со странами глобального Юга, а в портфеле зарубежных заказов госкорпорации доля таких проектов составляет 86%, отметил Лихачев. "То есть у нас постоянно увеличивается доля глобального Юга", - пояснил Лихачев.Он подчеркнул, что "Росатом" ориентируется в первую очередь на развивающиеся экономики дружественных стран.
https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951356988_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_a8b93e021479fe2f6f0d7abeee93b13e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества
Лихачев: "Росатом" надеется на переговоры с Западом о расширении сотрудничества