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"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества - РИА Новости, 18.03.2025
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17:35 18.03.2025 (обновлено: 18:30 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/rosatom-2005779637.html
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества - РИА Новости, 18.03.2025
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества
"Росатом" надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о расширении сотрудничества, но перспективы будут зависеть от западных... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:35:00+03:00
2025-03-18T18:30:00+03:00
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росатом" надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о расширении сотрудничества, но перспективы будут зависеть от западных стран, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.Ежегодная выручка "Росатома" от проектов с компаниями из недружественных стран в последние годы находится на уровне около 4 миллиардов долларов, сказал Лихачев журналистам."Будет ли эта цифра расти, будет зависеть от многих параметров. Но в первую очередь от результата тех переговоров, которые начнутся, надеюсь, через некоторое время", - сказал он.По его словам, что касается перспектив, то "это очень сильно будет зависеть от западных стран".Сейчас в зарубежную выручку "Росатома" 80% вносят проекты со странами глобального Юга, а в портфеле зарубежных заказов госкорпорации доля таких проектов составляет 86%, отметил Лихачев. "То есть у нас постоянно увеличивается доля глобального Юга", - пояснил Лихачев.Он подчеркнул, что "Росатом" ориентируется в первую очередь на развивающиеся экономики дружественных стран.
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экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества

Лихачев: "Росатом" надеется на переговоры с Западом о расширении сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росатом" надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о расширении сотрудничества, но перспективы будут зависеть от западных стран, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Ежегодная выручка "Росатома" от проектов с компаниями из недружественных стран в последние годы находится на уровне около 4 миллиардов долларов, сказал Лихачев журналистам.
«
"Будет ли эта цифра расти, будет зависеть от многих параметров. Но в первую очередь от результата тех переговоров, которые начнутся, надеюсь, через некоторое время", - сказал он.
По его словам, что касается перспектив, то "это очень сильно будет зависеть от западных стран".
Сейчас в зарубежную выручку "Росатома" 80% вносят проекты со странами глобального Юга, а в портфеле зарубежных заказов госкорпорации доля таких проектов составляет 86%, отметил Лихачев. "То есть у нас постоянно увеличивается доля глобального Юга", - пояснил Лихачев.
Он подчеркнул, что "Росатом" ориентируется в первую очередь на развивающиеся экономики дружественных стран.
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