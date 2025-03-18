https://ria.ru/20250318/rosatom-2005779637.html

"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества

"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества - РИА Новости, 18.03.2025

"Росатом" не исключил переговоров с Западом о расширении сотрудничества

"Росатом" надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о расширении сотрудничества, но перспективы будут зависеть от западных... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:35:00+03:00

2025-03-18T17:35:00+03:00

2025-03-18T18:30:00+03:00

экономика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росатом" надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о расширении сотрудничества, но перспективы будут зависеть от западных стран, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.Ежегодная выручка "Росатома" от проектов с компаниями из недружественных стран в последние годы находится на уровне около 4 миллиардов долларов, сказал Лихачев журналистам."Будет ли эта цифра расти, будет зависеть от многих параметров. Но в первую очередь от результата тех переговоров, которые начнутся, надеюсь, через некоторое время", - сказал он.По его словам, что касается перспектив, то "это очень сильно будет зависеть от западных стран".Сейчас в зарубежную выручку "Росатома" 80% вносят проекты со странами глобального Юга, а в портфеле зарубежных заказов госкорпорации доля таких проектов составляет 86%, отметил Лихачев. "То есть у нас постоянно увеличивается доля глобального Юга", - пояснил Лихачев.Он подчеркнул, что "Росатом" ориентируется в первую очередь на развивающиеся экономики дружественных стран.

https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии