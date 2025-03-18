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Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rogov-2005842634.html
Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием
Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием - РИА Новости, 18.03.2025
Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:38:00+03:00
2025-03-18T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклинения в Белгородскую область, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено. "Это отчаяние режима Зеленского, чтобы создать информационный фон и отвлечь внимание от разгрома группировки ВСУ в Курской области, поражений на запорожском и донецком фронтах, освобождения новых населенных пунктов, а также чтобы создать негативный информационный фон для переговоров между президентами России и США", - заявил Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский, как мелкий вредитель, делает все, чтобы военный конфликт продолжался, обрекая на верную гибель личный состав ВСУ. "Зеленский пытается, как Кощей Бессмертный, сделать все возможное, чтобы остаться на плаву и готов на все. Но ничего у него не получится", - сказал Рогов. По его мнению, Зеленский войдет в историю как человек, который принес людям "только горе и руины".
https://ria.ru/20250315/rogov-2005137482.html
https://ria.ru/20250314/rogov-2004907772.html
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в мире, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием

Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием Зеленского

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область отчаянием киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.
ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклинения в Белгородскую область, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов
15 марта, 01:40
"Это отчаяние режима Зеленского, чтобы создать информационный фон и отвлечь внимание от разгрома группировки ВСУ в Курской области, поражений на запорожском и донецком фронтах, освобождения новых населенных пунктов, а также чтобы создать негативный информационный фон для переговоров между президентами России и США", - заявил Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский, как мелкий вредитель, делает все, чтобы военный конфликт продолжался, обрекая на верную гибель личный состав ВСУ.
"Зеленский пытается, как Кощей Бессмертный, сделать все возможное, чтобы остаться на плаву и готов на все. Но ничего у него не получится", - сказал Рогов.
По его мнению, Зеленский войдет в историю как человек, который принес людям "только горе и руины".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рогов заявил, что для Зеленского начался обратный отсчет
14 марта, 06:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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