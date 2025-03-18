Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию
Член ОП Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Великобританию
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя сообщения о планах Парижа и Лондона направить миротворцев на Украину, предложил ввести миротворческий контингент во Францию и Великобританию для восстановления конституционных прав местных жителей.
Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест их дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени.
"С учетом того бардака, который творится во Франции и Британии, скорее надо будет вводить войска миротворцев именно в эти страны, чтобы восстановить конституционные права, так как местные власти пустили ситуацию под откос", - сказал Рогов РИА Новости.
"В каждый из этих городов нужно вводить миротворцев для восстановления конституционных прав французов и поддержки народно-освободительного движения "желтые жилеты", которое борется за суверенитет и государственность Франции против ненавистного режима Макрона", - сказал Рогов.
В Великобритании же, по его мнению, миротворцев нужно вводить в Шотландию, Англию, Северную Ирландию и Уэльс для подавления колоссальной преступности и стычек между местными жителями и мигрантами.