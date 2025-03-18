https://ria.ru/20250318/rogov-2005628234.html

Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию

Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию - РИА Новости, 18.03.2025

Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:08:00+03:00

2025-03-18T07:08:00+03:00

2025-03-18T07:08:00+03:00

в мире

франция

париж

марсель

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя сообщения о планах Парижа и Лондона направить миротворцев на Украину, предложил ввести миротворческий контингент во Францию и Великобританию для восстановления конституционных прав местных жителей. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест их дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. "С учетом того бардака, который творится во Франции и Британии, скорее надо будет вводить войска миротворцев именно в эти страны, чтобы восстановить конституционные права, так как местные власти пустили ситуацию под откос", - сказал Рогов РИА Новости. В частности, по его мнению, во Франции миротворцев нужно ввести в Париж, Марсель, Леон, Нант и другие крупные города. "В каждый из этих городов нужно вводить миротворцев для восстановления конституционных прав французов и поддержки народно-освободительного движения "желтые жилеты", которое борется за суверенитет и государственность Франции против ненавистного режима Макрона", - сказал Рогов. В Великобритании же, по его мнению, миротворцев нужно вводить в Шотландию, Англию, Северную Ирландию и Уэльс для подавления колоссальной преступности и стычек между местными жителями и мигрантами.

https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html

https://ria.ru/20250314/ulyanov-2004896125.html

франция

париж

марсель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, марсель, владимир рогов