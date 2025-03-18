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Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию - РИА Новости, 18.03.2025
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07:08 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rogov-2005628234.html
Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию
Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию - РИА Новости, 18.03.2025
Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:08:00+03:00
2025-03-18T07:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя сообщения о планах Парижа и Лондона направить миротворцев на Украину, предложил ввести миротворческий контингент во Францию и Великобританию для восстановления конституционных прав местных жителей. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест их дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. "С учетом того бардака, который творится во Франции и Британии, скорее надо будет вводить войска миротворцев именно в эти страны, чтобы восстановить конституционные права, так как местные власти пустили ситуацию под откос", - сказал Рогов РИА Новости. В частности, по его мнению, во Франции миротворцев нужно ввести в Париж, Марсель, Леон, Нант и другие крупные города. "В каждый из этих городов нужно вводить миротворцев для восстановления конституционных прав французов и поддержки народно-освободительного движения "желтые жилеты", которое борется за суверенитет и государственность Франции против ненавистного режима Макрона", - сказал Рогов. В Великобритании же, по его мнению, миротворцев нужно вводить в Шотландию, Англию, Северную Ирландию и Уэльс для подавления колоссальной преступности и стычек между местными жителями и мигрантами.
https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html
https://ria.ru/20250314/ulyanov-2004896125.html
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в мире, франция, париж, марсель, владимир рогов
В мире, Франция, Париж, Марсель, Владимир Рогов
Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию

Член ОП Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Великобританию

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя сообщения о планах Парижа и Лондона направить миротворцев на Украину, предложил ввести миротворческий контингент во Францию и Великобританию для восстановления конституционных прав местных жителей.
Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест их дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину
15 марта, 21:53
"С учетом того бардака, который творится во Франции и Британии, скорее надо будет вводить войска миротворцев именно в эти страны, чтобы восстановить конституционные права, так как местные власти пустили ситуацию под откос", - сказал Рогов РИА Новости.
В частности, по его мнению, во Франции миротворцев нужно ввести в Париж, Марсель, Леон, Нант и другие крупные города.
"В каждый из этих городов нужно вводить миротворцев для восстановления конституционных прав французов и поддержки народно-освободительного движения "желтые жилеты", которое борется за суверенитет и государственность Франции против ненавистного режима Макрона", - сказал Рогов.
В Великобритании же, по его мнению, миротворцев нужно вводить в Шотландию, Англию, Северную Ирландию и Уэльс для подавления колоссальной преступности и стычек между местными жителями и мигрантами.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой"
14 марта, 02:26
 
В миреФранцияПарижМарсельВладимир Рогов
 
 
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