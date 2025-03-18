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РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков - РИА Новости, 18.03.2025
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13:09 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html
РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков
РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков - РИА Новости, 18.03.2025
РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков
Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках, в Российском экспортном центр (Группа ВЭБ.РФ) разработали инструмент предоставления... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:09:00+03:00
2025-03-18T13:09:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
казахстан
узбекистан
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках, в Российском экспортном центр (Группа ВЭБ.РФ) разработали инструмент предоставления кастомизированных услуг по исследованию зарубежного рынка с возможностью рекалибровки ТЗ под разные практические ситуации, возникающие у экспортера, сообщает центр. "Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках в РЭЦ разработали инструмент предоставления кастомизированных услуг по исследованию зарубежного рынка с возможностью рекалибровки ТЗ под разные практические ситуации, возникающие у экспортера: от вопроса "куда и кому экспортировать?" до "как расположить товар на полке в гипермаркете?" - говорится в сообщении.Там добавляется, что экспортеры, планирующие экспансию в другие страны, зачастую сталкиваются с недостатком ключевой бизнес-информации о целевом рынке: есть ли он там вообще? Кто наши потенциальные клиенты, и будут ли они покупать российский товар под нашим брендом? Каких конкурентов встретим на новом для нас рыночном ландшафте, и чем они хуже/лучше нас? Доступен ли этот рынок для производителя из России? Если да, по каким каналам и с каким стоимостным предложением обращаться к перспективным потребителям?РЭЦ отмечает, что рецепт по преодолению этой информационной лакуны - проведение маркетингового исследования рынка товара в другой стране. "Самостоятельный сбор, использование и интерпретация маркетинговых данных могут быть не так просты, как кажется. И если крупные экспортеры располагают маркетинговыми исследовательскими подразделениями в своей структуре, то для среднего и малого бизнеса ситуация значительно усложняется: проводить исследование in house или нанять стороннего исследователя?" - добавляется в сообщении."Опыт показывает, что для малого и среднего бизнеса эффективнее воспользоваться услугами профессиональных исследователей-маркетологов, нежели отвлекать под эти задачи человеческие ресурсы с операционных направлений. В любом случае, как бы эта задача ни решалась, факт остается фактом: отсутствие инвестиций в рыночную аналитику затрудняет принятие информированных решений в экспортном бизнесе. А значит, увеличивает риски и уменьшает шансы на рост прибыли компании от внешнеэкономической деятельности", - считают в РЭЦ.С 2020 года РЭЦ предлагает экспортерам воспользоваться пятью услугами по проведению исследований зарубежных рынков на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт"."Платформа задумана как помощник для экспортеров в получении качественных услуг по изучению внешних рынков. С помощью сервиса можно не только подобрать исполнителя, обладающего релевантной экспертизой, но и адаптировать ТЗ под цели конкретного бизнеса и снизить риски контрактации за счет цифрового сопровождения всех этапов проекта исследования. Мы наблюдаем постоянно растущий интерес делового сообщества к новым рынкам сбыта и соответствующий рост компетенции профессиональных провайдеров услуг", - поделился мнением директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.Поставщики услуг — проверенные годами сотрудничества, аккредитованные в РЭЦ партнеры, краткое портфолио по каждому из которых доступно на площадке. Платформа позволяет с минимальными бизнес-рисками и в разумные сроки получить качественные исследования целевого рынка конкретного товара, экспертные оценки и рекомендации в отношении следующих экспортных шагов.Сервис "Профессионалы экспорта" работает по принципу b2b-маркетплейса. Он дает экспортерам возможность на конкурсной основе выбрать исполнителя, ориентируясь на стоимость, сроки, экспертизу и рейтинг исполнителя. Заказчик сам указывает необходимый ему уровень детализации исследования — от первичного анализа перспективных рынков до исчерпывающего исследования целевого розничного рынка с учетом специфики своей продукции. Услуги оказываются по разработанным РЭЦ стандартам (ТЗ); стоимость договорная и зависит от множества факторов: специфики товара и страны, использования конкретных источников бизнес-информации, сроков.Среди наиболее востребованных услуг - "Анализ выбранного рынка по стандартным критериям" (флагманская услуга, включающая оценку спроса, предложения, конкурентной среды и потребительского поведения; возможны три уровня детализации исследования по выбору заказчика: базовый, расширенный, исчерпывающий). Также популярен "Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой для МСП" (предоставляет возможность субсидирования до 80% стоимости исследования за счет господдержки (компаний, состоящих в региональных реестрах МСП).Кроме того, популярны услуги "Определение целевого рынка с выбором партнера" (предлагает рекомендации по выбору наиболее перспективных рынков с учетом логистических факторов), "Полевое исследование зарубежного розничного рынка" (включает анализ розничных цен, метод "тайного покупателя" и интервью с потребителями и представителями торговых сетей) и "Справка по условиям доступа на внешние рынки", (актуальная информация о барьерах, тарифах и других условиях выхода на рынок).С техническими заданиями услуг и бизнес-процессами по их оказанию можно ознакомиться на платформе. Для заказа необходимо перейти в каталог услуг на главной странице платформы "Мой экспорт" во вкладке "Услуги экспертов ВЭД"."Сервис "Профессионалы экспорта" предоставляет экспортерам доступ к необходимым инструментам для принятия взвешенных решений, оптимизируя стратегию выхода на экспорт и минимизируя риски. Сервис объединяет почти 600 проверенных партнеров РЭЦ. Они предлагают полный комплекс услуг, необходимых для успешного экспорта. Среди них: проведение углубленных маркетинговых исследований, поиск и привлечение надежных зарубежных покупателей, комплексное юридическое и логистическое сопровождение, защита интеллектуальной собственности, помощь в сертификации продукции, а также услуги по продвижению товаров и услуг на международных рынках", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Среди заказчиков исследовательских услуг есть и отечественные стартапы, например, орловская IT-компания "Пронто Кью", разработчик и промоутер продукта управления электронной очередью. Компания продвигает продукт под российским брендом ProntoQ и уже имеет историю успеха на "ближних рынках". Так, "Пронто Кью" завершила автоматизацию работы отдельных учреждений в Казахстане и Узбекистане, в частности автоматизировало управление е-очередью автосалона MyCar в Астане.В 2024 году "Пронто Кью" получила господдержку на проведение масштабного исследования рынков систем е-очереди в странах Латинской Америки. Исследование охватило анализ конкурентного ландшафта систем е-очереди в регионе, оценку объемов рынка, анализ импорта аналогичных услуг, изучение потенциальных потребителей, покупательской способности и потребительского поведения, анализ текущих и прогнозных цен, моделирование цепочки поставок, составление списка потенциальных покупателей, выявление тарифных и нетарифных ограничений."Результаты исследования подтвердили высокий потенциал рынка в регионе, выделив рынок Бразилии как наиболее перспективный для нас. В ближайших планах компании - освоение этого рынка, за которым последуют другие страны региона. Наше решение основано на результатах проведенного исследования и подтверждает стремление "Пронто Кью" к устойчивому росту и расширению международного присутствия. Расходы на услугу отчасти профинансированы Орловским региональным Центром поддержки экспорта. Это позволило нам сконцентрироваться на установлении взаимовыгодных связей, не отвлекаясь на технические аспекты, связанные с участием в международном мероприятии", — поделился директор по развитию бизнеса "Пронто Кью" Андрей Борисов.
https://ria.ru/20250317/lektsiya-2005456663.html
https://ria.ru/20250315/magazin-2005208643.html
https://ria.ru/20250314/podderzhka-2005027250.html
https://ria.ru/20250312/rets-2004564155.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), казахстан, узбекистан
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Казахстан, Узбекистан
РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков

РЭЦ создал инструмент предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках, в Российском экспортном центр (Группа ВЭБ.РФ) разработали инструмент предоставления кастомизированных услуг по исследованию зарубежного рынка с возможностью рекалибровки ТЗ под разные практические ситуации, возникающие у экспортера, сообщает центр.
"Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках в РЭЦ разработали инструмент предоставления кастомизированных услуг по исследованию зарубежного рынка с возможностью рекалибровки ТЗ под разные практические ситуации, возникающие у экспортера: от вопроса "куда и кому экспортировать?" до "как расположить товар на полке в гипермаркете?" - говорится в сообщении.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина выступает с лекцией в рамках программы развития для участников специальной военной операции Время героев - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"
17 марта, 11:52
Там добавляется, что экспортеры, планирующие экспансию в другие страны, зачастую сталкиваются с недостатком ключевой бизнес-информации о целевом рынке: есть ли он там вообще? Кто наши потенциальные клиенты, и будут ли они покупать российский товар под нашим брендом? Каких конкурентов встретим на новом для нас рыночном ландшафте, и чем они хуже/лучше нас? Доступен ли этот рынок для производителя из России? Если да, по каким каналам и с каким стоимостным предложением обращаться к перспективным потребителям?
РЭЦ отмечает, что рецепт по преодолению этой информационной лакуны - проведение маркетингового исследования рынка товара в другой стране. "Самостоятельный сбор, использование и интерпретация маркетинговых данных могут быть не так просты, как кажется. И если крупные экспортеры располагают маркетинговыми исследовательскими подразделениями в своей структуре, то для среднего и малого бизнеса ситуация значительно усложняется: проводить исследование in house или нанять стороннего исследователя?" - добавляется в сообщении.
"Опыт показывает, что для малого и среднего бизнеса эффективнее воспользоваться услугами профессиональных исследователей-маркетологов, нежели отвлекать под эти задачи человеческие ресурсы с операционных направлений. В любом случае, как бы эта задача ни решалась, факт остается фактом: отсутствие инвестиций в рыночную аналитику затрудняет принятие информированных решений в экспортном бизнесе. А значит, увеличивает риски и уменьшает шансы на рост прибыли компании от внешнеэкономической деятельности", - считают в РЭЦ.
Вывеска Сделано в России - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге
15 марта, 16:49
С 2020 года РЭЦ предлагает экспортерам воспользоваться пятью услугами по проведению исследований зарубежных рынков на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт".
"Платформа задумана как помощник для экспортеров в получении качественных услуг по изучению внешних рынков. С помощью сервиса можно не только подобрать исполнителя, обладающего релевантной экспертизой, но и адаптировать ТЗ под цели конкретного бизнеса и снизить риски контрактации за счет цифрового сопровождения всех этапов проекта исследования. Мы наблюдаем постоянно растущий интерес делового сообщества к новым рынкам сбыта и соответствующий рост компетенции профессиональных провайдеров услуг", - поделился мнением директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.
Поставщики услуг — проверенные годами сотрудничества, аккредитованные в РЭЦ партнеры, краткое портфолио по каждому из которых доступно на площадке. Платформа позволяет с минимальными бизнес-рисками и в разумные сроки получить качественные исследования целевого рынка конкретного товара, экспертные оценки и рекомендации в отношении следующих экспортных шагов.
Сервис "Профессионалы экспорта" работает по принципу b2b-маркетплейса. Он дает экспортерам возможность на конкурсной основе выбрать исполнителя, ориентируясь на стоимость, сроки, экспертизу и рейтинг исполнителя. Заказчик сам указывает необходимый ему уровень детализации исследования — от первичного анализа перспективных рынков до исчерпывающего исследования целевого розничного рынка с учетом специфики своей продукции. Услуги оказываются по разработанным РЭЦ стандартам (ТЗ); стоимость договорная и зависит от множества факторов: специфики товара и страны, использования конкретных источников бизнес-информации, сроков.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ
14 марта, 15:10
Среди наиболее востребованных услуг - "Анализ выбранного рынка по стандартным критериям" (флагманская услуга, включающая оценку спроса, предложения, конкурентной среды и потребительского поведения; возможны три уровня детализации исследования по выбору заказчика: базовый, расширенный, исчерпывающий). Также популярен "Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой для МСП" (предоставляет возможность субсидирования до 80% стоимости исследования за счет господдержки (компаний, состоящих в региональных реестрах МСП).
Кроме того, популярны услуги "Определение целевого рынка с выбором партнера" (предлагает рекомендации по выбору наиболее перспективных рынков с учетом логистических факторов), "Полевое исследование зарубежного розничного рынка" (включает анализ розничных цен, метод "тайного покупателя" и интервью с потребителями и представителями торговых сетей) и "Справка по условиям доступа на внешние рынки", (актуальная информация о барьерах, тарифах и других условиях выхода на рынок).
С техническими заданиями услуг и бизнес-процессами по их оказанию можно ознакомиться на платформе. Для заказа необходимо перейти в каталог услуг на главной странице платформы "Мой экспорт" во вкладке "Услуги экспертов ВЭД".
"Сервис "Профессионалы экспорта" предоставляет экспортерам доступ к необходимым инструментам для принятия взвешенных решений, оптимизируя стратегию выхода на экспорт и минимизируя риски. Сервис объединяет почти 600 проверенных партнеров РЭЦ. Они предлагают полный комплекс услуг, необходимых для успешного экспорта. Среди них: проведение углубленных маркетинговых исследований, поиск и привлечение надежных зарубежных покупателей, комплексное юридическое и логистическое сопровождение, защита интеллектуальной собственности, помощь в сертификации продукции, а также услуги по продвижению товаров и услуг на международных рынках", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
РЭЦ провел обучение для сотрудников российских торгово-промышленных палат
12 марта, 16:25
Среди заказчиков исследовательских услуг есть и отечественные стартапы, например, орловская IT-компания "Пронто Кью", разработчик и промоутер продукта управления электронной очередью. Компания продвигает продукт под российским брендом ProntoQ и уже имеет историю успеха на "ближних рынках". Так, "Пронто Кью" завершила автоматизацию работы отдельных учреждений в Казахстане и Узбекистане, в частности автоматизировало управление е-очередью автосалона MyCar в Астане.
В 2024 году "Пронто Кью" получила господдержку на проведение масштабного исследования рынков систем е-очереди в странах Латинской Америки. Исследование охватило анализ конкурентного ландшафта систем е-очереди в регионе, оценку объемов рынка, анализ импорта аналогичных услуг, изучение потенциальных потребителей, покупательской способности и потребительского поведения, анализ текущих и прогнозных цен, моделирование цепочки поставок, составление списка потенциальных покупателей, выявление тарифных и нетарифных ограничений.
"Результаты исследования подтвердили высокий потенциал рынка в регионе, выделив рынок Бразилии как наиболее перспективный для нас. В ближайших планах компании - освоение этого рынка, за которым последуют другие страны региона. Наше решение основано на результатах проведенного исследования и подтверждает стремление "Пронто Кью" к устойчивому росту и расширению международного присутствия. Расходы на услугу отчасти профинансированы Орловским региональным Центром поддержки экспорта. Это позволило нам сконцентрироваться на установлении взаимовыгодных связей, не отвлекаясь на технические аспекты, связанные с участием в международном мероприятии", — поделился директор по развитию бизнеса "Пронто Кью" Андрей Борисов.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)КазахстанУзбекистан
 
 
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