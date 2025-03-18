https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html

РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков

РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков - РИА Новости, 18.03.2025

РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков

Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках, в Российском экспортном центр (Группа ВЭБ.РФ) разработали инструмент предоставления... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:09:00+03:00

2025-03-18T13:09:00+03:00

2025-03-18T13:09:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

казахстан

узбекистан

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках, в Российском экспортном центр (Группа ВЭБ.РФ) разработали инструмент предоставления кастомизированных услуг по исследованию зарубежного рынка с возможностью рекалибровки ТЗ под разные практические ситуации, возникающие у экспортера, сообщает центр. "Осознавая важность для экспортера владения актуальной информацией о рынках в РЭЦ разработали инструмент предоставления кастомизированных услуг по исследованию зарубежного рынка с возможностью рекалибровки ТЗ под разные практические ситуации, возникающие у экспортера: от вопроса "куда и кому экспортировать?" до "как расположить товар на полке в гипермаркете?" - говорится в сообщении.Там добавляется, что экспортеры, планирующие экспансию в другие страны, зачастую сталкиваются с недостатком ключевой бизнес-информации о целевом рынке: есть ли он там вообще? Кто наши потенциальные клиенты, и будут ли они покупать российский товар под нашим брендом? Каких конкурентов встретим на новом для нас рыночном ландшафте, и чем они хуже/лучше нас? Доступен ли этот рынок для производителя из России? Если да, по каким каналам и с каким стоимостным предложением обращаться к перспективным потребителям?РЭЦ отмечает, что рецепт по преодолению этой информационной лакуны - проведение маркетингового исследования рынка товара в другой стране. "Самостоятельный сбор, использование и интерпретация маркетинговых данных могут быть не так просты, как кажется. И если крупные экспортеры располагают маркетинговыми исследовательскими подразделениями в своей структуре, то для среднего и малого бизнеса ситуация значительно усложняется: проводить исследование in house или нанять стороннего исследователя?" - добавляется в сообщении."Опыт показывает, что для малого и среднего бизнеса эффективнее воспользоваться услугами профессиональных исследователей-маркетологов, нежели отвлекать под эти задачи человеческие ресурсы с операционных направлений. В любом случае, как бы эта задача ни решалась, факт остается фактом: отсутствие инвестиций в рыночную аналитику затрудняет принятие информированных решений в экспортном бизнесе. А значит, увеличивает риски и уменьшает шансы на рост прибыли компании от внешнеэкономической деятельности", - считают в РЭЦ.С 2020 года РЭЦ предлагает экспортерам воспользоваться пятью услугами по проведению исследований зарубежных рынков на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт"."Платформа задумана как помощник для экспортеров в получении качественных услуг по изучению внешних рынков. С помощью сервиса можно не только подобрать исполнителя, обладающего релевантной экспертизой, но и адаптировать ТЗ под цели конкретного бизнеса и снизить риски контрактации за счет цифрового сопровождения всех этапов проекта исследования. Мы наблюдаем постоянно растущий интерес делового сообщества к новым рынкам сбыта и соответствующий рост компетенции профессиональных провайдеров услуг", - поделился мнением директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.Поставщики услуг — проверенные годами сотрудничества, аккредитованные в РЭЦ партнеры, краткое портфолио по каждому из которых доступно на площадке. Платформа позволяет с минимальными бизнес-рисками и в разумные сроки получить качественные исследования целевого рынка конкретного товара, экспертные оценки и рекомендации в отношении следующих экспортных шагов.Сервис "Профессионалы экспорта" работает по принципу b2b-маркетплейса. Он дает экспортерам возможность на конкурсной основе выбрать исполнителя, ориентируясь на стоимость, сроки, экспертизу и рейтинг исполнителя. Заказчик сам указывает необходимый ему уровень детализации исследования — от первичного анализа перспективных рынков до исчерпывающего исследования целевого розничного рынка с учетом специфики своей продукции. Услуги оказываются по разработанным РЭЦ стандартам (ТЗ); стоимость договорная и зависит от множества факторов: специфики товара и страны, использования конкретных источников бизнес-информации, сроков.Среди наиболее востребованных услуг - "Анализ выбранного рынка по стандартным критериям" (флагманская услуга, включающая оценку спроса, предложения, конкурентной среды и потребительского поведения; возможны три уровня детализации исследования по выбору заказчика: базовый, расширенный, исчерпывающий). Также популярен "Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой для МСП" (предоставляет возможность субсидирования до 80% стоимости исследования за счет господдержки (компаний, состоящих в региональных реестрах МСП).Кроме того, популярны услуги "Определение целевого рынка с выбором партнера" (предлагает рекомендации по выбору наиболее перспективных рынков с учетом логистических факторов), "Полевое исследование зарубежного розничного рынка" (включает анализ розничных цен, метод "тайного покупателя" и интервью с потребителями и представителями торговых сетей) и "Справка по условиям доступа на внешние рынки", (актуальная информация о барьерах, тарифах и других условиях выхода на рынок).С техническими заданиями услуг и бизнес-процессами по их оказанию можно ознакомиться на платформе. Для заказа необходимо перейти в каталог услуг на главной странице платформы "Мой экспорт" во вкладке "Услуги экспертов ВЭД"."Сервис "Профессионалы экспорта" предоставляет экспортерам доступ к необходимым инструментам для принятия взвешенных решений, оптимизируя стратегию выхода на экспорт и минимизируя риски. Сервис объединяет почти 600 проверенных партнеров РЭЦ. Они предлагают полный комплекс услуг, необходимых для успешного экспорта. Среди них: проведение углубленных маркетинговых исследований, поиск и привлечение надежных зарубежных покупателей, комплексное юридическое и логистическое сопровождение, защита интеллектуальной собственности, помощь в сертификации продукции, а также услуги по продвижению товаров и услуг на международных рынках", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Среди заказчиков исследовательских услуг есть и отечественные стартапы, например, орловская IT-компания "Пронто Кью", разработчик и промоутер продукта управления электронной очередью. Компания продвигает продукт под российским брендом ProntoQ и уже имеет историю успеха на "ближних рынках". Так, "Пронто Кью" завершила автоматизацию работы отдельных учреждений в Казахстане и Узбекистане, в частности автоматизировало управление е-очередью автосалона MyCar в Астане.В 2024 году "Пронто Кью" получила господдержку на проведение масштабного исследования рынков систем е-очереди в странах Латинской Америки. Исследование охватило анализ конкурентного ландшафта систем е-очереди в регионе, оценку объемов рынка, анализ импорта аналогичных услуг, изучение потенциальных потребителей, покупательской способности и потребительского поведения, анализ текущих и прогнозных цен, моделирование цепочки поставок, составление списка потенциальных покупателей, выявление тарифных и нетарифных ограничений."Результаты исследования подтвердили высокий потенциал рынка в регионе, выделив рынок Бразилии как наиболее перспективный для нас. В ближайших планах компании - освоение этого рынка, за которым последуют другие страны региона. Наше решение основано на результатах проведенного исследования и подтверждает стремление "Пронто Кью" к устойчивому росту и расширению международного присутствия. Расходы на услугу отчасти профинансированы Орловским региональным Центром поддержки экспорта. Это позволило нам сконцентрироваться на установлении взаимовыгодных связей, не отвлекаясь на технические аспекты, связанные с участием в международном мероприятии", — поделился директор по развитию бизнеса "Пронто Кью" Андрей Борисов.

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https://ria.ru/20250315/magazin-2005208643.html

https://ria.ru/20250314/podderzhka-2005027250.html

https://ria.ru/20250312/rets-2004564155.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), казахстан, узбекистан