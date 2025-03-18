https://ria.ru/20250318/razrabotka-2005647420.html
Мурашко рассказал об успехах в области лечения генетических заболеваний
Мурашко рассказал об успехах в области лечения генетических заболеваний - РИА Новости, 18.03.2025
Мурашко рассказал об успехах в области лечения генетических заболеваний
Все больше высокотехнологичных российских разработок для лечения генетических заболеваний выходят на рынок и становятся доступными в практическом... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:20:00+03:00
2025-03-18T10:20:00+03:00
2025-03-18T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все больше высокотехнологичных российских разработок для лечения генетических заболеваний выходят на рынок и становятся доступными в практическом здравоохранении, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Научные исследования в генетике раскрывают новые причины возникновения многих заболеваний, и уже сегодня появляются эффективные технологии их лечения. Отрадно, что в последние годы на рынок выходит все больше перспективных, высокотехнологичных разработок российских ученых", - сказал Мурашко на Всероссийской конференции экспертов в области редких заболеваний "Свет добра России: путь к спасению редких жизней". Он отметил, что расширяется спектр препаратов и медицинских изделий отечественного производства, которые становятся доступны в практическом здравоохранении. Минздравом России реализуется эффективная программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний, пояснил министр. По его словам, за два года были обследованы более 2 миллионов 300 тысяч новорожденных. Более 1300 детей с выявленными врожденными орфанными заболеваниями незамедлительно поставлены под диспансерное наблюдение и обеспечиваются специализированным лечебным питанием и лекарственными препаратами, подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20240918/murashko-1973476325.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об успехах в области лечения генетических заболеваний
Мурашко: новые разработки для лечения генетических заболеваний выходят на рынок
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все больше высокотехнологичных российских разработок для лечения генетических заболеваний выходят на рынок и становятся доступными в практическом здравоохранении, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Научные исследования в генетике раскрывают новые причины возникновения многих заболеваний, и уже сегодня появляются эффективные технологии их лечения. Отрадно, что в последние годы на рынок выходит все больше перспективных, высокотехнологичных разработок российских ученых", - сказал Мурашко на Всероссийской конференции экспертов в области редких заболеваний "Свет добра России: путь к спасению редких жизней".
Он отметил, что расширяется спектр препаратов и медицинских изделий отечественного производства, которые становятся доступны в практическом здравоохранении.
Минздравом России реализуется эффективная программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний, пояснил министр. По его словам, за два года были обследованы более 2 миллионов 300 тысяч новорожденных. Более 1300 детей с выявленными врожденными орфанными заболеваниями незамедлительно поставлены под диспансерное наблюдение и обеспечиваются специализированным лечебным питанием и лекарственными препаратами, подчеркнул Мурашко.