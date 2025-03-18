https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"

Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0" - РИА Новости, 18.03.2025

Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"

То, за чем следил весь мир, наконец произошло: президенты России и США поговорили по телефону. Эта беседа стала второй официальной после возвращения Дональда... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:15:00+03:00

2025-03-18T22:15:00+03:00

2025-03-18T22:43:00+03:00

аналитика

россия

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То, за чем следил весь мир, наконец произошло: президенты России и США поговорили по телефону. Эта беседа стала второй официальной после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — и самым длинным в истории разговором лидеров наших стран по телефону.Перед диалогом в западную прессу вбрасывались различной степени правдоподобности инсайды. Особенно интересно было наблюдать за попытками европейских политиков делать ставки на результат переговоров. Отдельно повеселила фрау Меркель, которая вдруг вспомнила, что российские интересы необходимо учитывать. Но еще комичнее смотрелись метания действующих лидеров западных стран, которые боялись, что им придется подождать в коридоре, пока Кремль и Белый дом будут обсуждать мироустройство.Так и вышло.В крупнейшем со времен Второй мировой войны конфликте в Европе начинается переговорный процесс. И за столом именно те, в чьих руках возможность положить конец противостоянию дипломатическим путем, — Россия и США. Пресловутая формула "ничего об Украине без Украины" превратилась в "мы и Европу спрашивать не будем, какие уж тут украинцы".По этому поводу уже начали плакаться в Британии: в разговоре со Sky News военный эксперт Майкл Кларк вспомнил известную дипломатическую поговорку: "Если тебя нет за столом переговоров, ты — в меню. И поверьте мне: Украина — в меню", — заявил он.Вероятно, он прав. Вот только британец почему-то умолчал, что там же может оказаться и куда более калорийное блюдо: Европа, активно начинающая подготовку к войне на деньги, которых у нее нет.А пока фон дер Ляйен пугает всех цифрами, Россия и США сформируют экспертные группы, которые немедленно начнут работу над достижением мира на Украине в одной из ближневосточных стран. Где именно и кто именно, судя по всему, можно догадываться по недавним переговорам двух стран в Эр-Рияде.Частично к реализации мирных инициатив уже приступили: Путин поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Конструктивно Кремль подошел и к вопросу безопасности судоходства в Черном море.Конечно, поговорили и о подводных камнях. Очень сложно не заметить в комнате слона под названием "недоговороспособность киевского режима", и американской стороне в очередной раз указали на это обстоятельство. Теперь обеспечение соблюдения обязательств Киева лежит на плечах США — посмотрим, как они будут этого добиваться. Путин подчеркнул необходимость остановки "бусификации" украинцев (им бы стоило оценить заботу российского лидера), перевооружения Украины и контроля за возможным прекращением огня.Судя по другим темам, которые затронули два лидера в своем разговоре, причин у Вашингтона принудить киевские власти соблюдать все это предостаточно.Потому что все вот эти "огромные экономические сделки", "геополитическая стабильность" и "нераспространение стратегических вооружений", о которых заявляет Белый дом, — они для Трампа гораздо важнее, ближе и понятнее, чем "красные линии Киева". И конечно, США гораздо больше обеспокоены судьбой Израиля, чем Украины.Само собой, впереди еще большая дипломатическая работа по реализации намеченных Москвой и Вашингтоном планов. Но на кону слишком многое, чтобы этому мог помешать Киев. Речь идет о новой разрядке — и команда Трампа акцентирует на этом внимание. Именно в Белом доме подчеркивают, что вина за случившееся целиком и полностью лежит на администрации Байдена.Нынешние же власти не хотят ссориться с Россией. А вот работать над тем, как будет выглядеть новое мироустройство, уже начали.Для нынешней украинской власти это грустная новость. Для украинских граждан — самая радостная за последние три года.Киев, конечно, может попытаться помешать реализации этих амбициозных планов Москвы и Вашингтона. Но Россия, кажется, уже достаточно убедительно показала, что делать этого не стоит. И 198 везучих украинцев, которые в скором времени вернутся к своим семьям, смогут рассказать почему.А вот сотни тысяч других уже не расскажут.Как бы то ни было, шайба теперь у американской команды.

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html

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https://ria.ru/20250318/ukraina-2005801355.html

https://ria.ru/20250318/peregovorov-2005780469.html

https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005476043.html

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аналитика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп