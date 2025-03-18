https://ria.ru/20250318/razgovor-2005824380.html
Путин заверил Трампа, что Россия гарантирует ВСУ жизнь при сдаче в плен
Путин заверил Трампа, что Россия гарантирует ВСУ жизнь при сдаче в плен - РИА Новости, 18.03.2025
Путин заверил Трампа, что Россия гарантирует ВСУ жизнь при сдаче в плен
Президент РФ Владимир Путин подтвердил президенту США Дональду Трампу, что Россия гарантирует солдатам ВСУ жизнь в случае сдачи в плен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:32:00+03:00
2025-03-18T20:32:00+03:00
2025-03-18T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
дональд трамп
сша
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил президенту США Дональду Трампу, что Россия гарантирует солдатам ВСУ жизнь в случае сдачи в плен, сообщает пресс-служба Кремля."В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права", - говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250318/putin-2005826270.html
россия
сша
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, сша, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Курская область
Путин заверил Трампа, что Россия гарантирует ВСУ жизнь при сдаче в плен
Путин заверил Трампа, что РФ гарантирует солдатам ВСУ жизнь при сдаче в плен