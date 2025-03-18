https://ria.ru/20250318/razgovor-2005824380.html

Путин заверил Трампа, что Россия гарантирует ВСУ жизнь при сдаче в плен

Путин заверил Трампа, что Россия гарантирует ВСУ жизнь при сдаче в плен - РИА Новости, 18.03.2025

Путин заверил Трампа, что Россия гарантирует ВСУ жизнь при сдаче в плен

Президент РФ Владимир Путин подтвердил президенту США Дональду Трампу, что Россия гарантирует солдатам ВСУ жизнь в случае сдачи в плен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:32:00+03:00

2025-03-18T20:32:00+03:00

2025-03-18T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

дональд трамп

сша

курская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил президенту США Дональду Трампу, что Россия гарантирует солдатам ВСУ жизнь в случае сдачи в плен, сообщает пресс-служба Кремля."В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права", - говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250318/putin-2005826270.html

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вооруженные силы украины, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, сша, курская область