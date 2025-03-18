https://ria.ru/20250318/razgovor-2005815346.html

Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов

Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов - РИА Новости, 18.03.2025

Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился, он продлился более полутора часов, сообщает американский... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:32:00+03:00

2025-03-18T19:32:00+03:00

2025-03-18T19:46:00+03:00

nbc

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_6ccc124693669bcd415663ce7772710f.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился, он продлился более полутора часов, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом."Представитель Белого дома сообщил NBC News, что разговор между Трампом и Путиным завершен. Разговор длился более полутора часов", - говорится в публикации телеканала.Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17.00 мск.

https://ria.ru/20250318/gensek-2005816743.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

nbc, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)