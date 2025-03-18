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Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов - РИА Новости, 18.03.2025
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19:32 18.03.2025 (обновлено: 19:46 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005815346.html
Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов
Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов - РИА Новости, 18.03.2025
Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился, он продлился более полутора часов, сообщает американский... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:32:00+03:00
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nbc
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился, он продлился более полутора часов, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом."Представитель Белого дома сообщил NBC News, что разговор между Трампом и Путиным завершен. Разговор длился более полутора часов", - говорится в публикации телеканала.Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17.00 мск.
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nbc, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
NBC, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Разговор Путина и Трампа продлился более полутора часов

Разговор Путина и Трампа завершился, он продлился более полутора часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился, он продлился более полутора часов, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом.
"Представитель Белого дома сообщил NBC News, что разговор между Трампом и Путиным завершен. Разговор длился более полутора часов", - говорится в публикации телеканала.
Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17.00 мск.
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NBCВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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