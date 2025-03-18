https://ria.ru/20250318/razgovor-2005807349.html

Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений

Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:19:00+03:00

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политика

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сша

дональд трамп

украина

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.Главное — в материале РИА Новости.Об Украине"Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал военным соответствующую команду. <...> C российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения"."Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву"."Президент заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".О двусторонних отношениях и международной обстановке"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений".В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

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