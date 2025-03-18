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Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений - РИА Новости, 18.03.2025
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20:19 18.03.2025 (обновлено: 22:26 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005807349.html
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:19:00+03:00
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политика
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.Главное — в материале РИА Новости.Об Украине&quot;Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал военным соответствующую команду. &lt;...&gt; C российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения&quot;.&quot;Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву&quot;.&quot;Президент заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности&quot;.О двусторонних отношениях и международной обстановке&quot;Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений&quot;.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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политика, владимир путин, россия, сша, дональд трамп, украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), вооруженные силы украины, москва
Политика, Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Вооруженные силы Украины, Москва

Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
Главное — в материале РИА Новости.

Об Украине

  • Главы двух стран продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.
  • Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта.
  • Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней:
«

"Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал военным соответствующую команду. <...> C российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения".

  • В этом контексте Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ:
«

"Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

  • Путин подтвердил, что Россия гарантирует жизнь украинским солдатам, окруженным в Курской области, в случае сдачи в плен.
  • Россия и Украина 19 марта проведут обмен пленными по формуле "175 на 175".
  • Москва в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых солдата ВСУ, находящихся на излечении в России.
  • Москва и Вашингтон договорись создать экспертные группы для работы над урегулированием украинского кризиса:
«

"Президент заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15

О двусторонних отношениях и международной обстановке

  • Путин и Трамп обсудили вопросы, касающиеся развития взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.
  • Российский лидер конструктивно отреагировал на инициативу о безопасности судоходства в акватории Черного моря.
  • Президенты затронули международные темы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
  • Стороны сошлись во мнении, что Иран никогда не должен оказаться в позиции, позволяющей уничтожить Израиль:
«

"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений".

В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампУкраинаТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Вооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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