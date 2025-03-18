Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений
Об Украине
"Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал военным соответствующую команду. <...> C российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения".
- В этом контексте Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ:
"Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".
- Путин подтвердил, что Россия гарантирует жизнь украинским солдатам, окруженным в Курской области, в случае сдачи в плен.
- Россия и Украина 19 марта проведут обмен пленными по формуле "175 на 175".
- Москва в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых солдата ВСУ, находящихся на излечении в России.
- Москва и Вашингтон договорись создать экспертные группы для работы над урегулированием украинского кризиса:
"Президент заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".
О двусторонних отношениях и международной обстановке
- Путин и Трамп обсудили вопросы, касающиеся развития взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.
- Российский лидер конструктивно отреагировал на инициативу о безопасности судоходства в акватории Черного моря.
- Президенты затронули международные темы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
- Стороны сошлись во мнении, что Иран никогда не должен оказаться в позиции, позволяющей уничтожить Израиль:
"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений".