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Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 18.03.2025 (обновлено: 14:46 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005694503.html
Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом
Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:20:00+03:00
2025-03-18T14:46:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
вашингтон (штат)
сша
россия
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома. Отмечается, что чиновник назвал этот разговор естественным следующим шагом в переговорах. "Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала. По словам источников, приоритетом для Вашингтона в этом разговоре является обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти РФ. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
https://ria.ru/20250318/peskov-2005693629.html
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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вашингтон (штат), сша, россия, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), США, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине
Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом

Белый дом: Путин и Трамп могут обсудить возможную личную встречу

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома.
Отмечается, что чиновник назвал этот разговор естественным следующим шагом в переговорах.
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"Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала.
По словам источников, приоритетом для Вашингтона в этом разговоре является обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти РФ.
Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВашингтон (штат)СШАРоссияВ мире
 
 
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