https://ria.ru/20250318/razgovor-2005694503.html

Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом

Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:20:00+03:00

2025-03-18T13:20:00+03:00

2025-03-18T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома. Отмечается, что чиновник назвал этот разговор естественным следующим шагом в переговорах. "Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала. По словам источников, приоритетом для Вашингтона в этом разговоре является обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти РФ. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

https://ria.ru/20250318/peskov-2005693629.html

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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вашингтон (штат), сша, россия, в мире