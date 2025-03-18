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Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом
Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:20:00+03:00
2025-03-18T13:20:00+03:00
2025-03-18T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома. Отмечается, что чиновник назвал этот разговор естественным следующим шагом в переговорах. "Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала. По словам источников, приоритетом для Вашингтона в этом разговоре является обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти РФ. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
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Путин и Трамп могут обсудить личную встречу, заявил Белый дом
Белый дом: Путин и Трамп могут обсудить возможную личную встречу