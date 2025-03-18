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Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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12:07 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005677732.html
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:07:00+03:00
2025-03-18T12:07:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени. "Мы пока форму еще не избрали, как мы именно это сделаем. Мы по результатам разговора быстро примем решение и проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль проинформирует об итогах телефонных переговоров Путина и Трампа.
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль определит форму сообщения по итогам разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
"Мы пока форму еще не избрали, как мы именно это сделаем. Мы по результатам разговора быстро примем решение и проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль проинформирует об итогах телефонных переговоров Путина и Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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