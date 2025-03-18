https://ria.ru/20250318/razgovor-2005677732.html

Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа

Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа

Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:07:00+03:00

2025-03-18T12:07:00+03:00

2025-03-18T12:07:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени. "Мы пока форму еще не избрали, как мы именно это сделаем. Мы по результатам разговора быстро примем решение и проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль проинформирует об итогах телефонных переговоров Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде