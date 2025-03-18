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Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:07:00+03:00
2025-03-18T12:07:00+03:00
2025-03-18T12:07:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени. "Мы пока форму еще не избрали, как мы именно это сделаем. Мы по результатам разговора быстро примем решение и проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль проинформирует об итогах телефонных переговоров Путина и Трампа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора Путина и Трампа
Песков: Кремль определит форму сообщения по итогам разговора Путина и Трампа