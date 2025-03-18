https://ria.ru/20250318/rassledovanie-2005627536.html

На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело

На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело - РИА Новости, 18.03.2025

На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело

Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным на жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:55:00+03:00

2025-03-18T06:55:00+03:00

2025-03-18T06:55:00+03:00

происшествия

россия

уссурийский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным на жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, сообщает краевая прокуратура. В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщается, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки. Полиция информировала, что начала проверку после появления видео. "Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий в присутствии малолетнего)", - говорится в сообщении. Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, житель села Каменушка Уссурийского городского округа нанес коту породы курильский бобтейл множественные удары ногами по голове, продолжая это делать до тех пор, пока животное не перестало двигаться. Рядом с фигурантом находились двое детей, которые наблюдали за происходящим, отмечает ведомство. "Хозяин обнаружил кота в мусорном баке, доставил его в ветеринарную клинику, где ему была оказана необходимая помощь, в том числе оперативное вмешательство", - уточнила прокуратура.

https://ria.ru/20250303/kot-2002768607.html

https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html

россия

уссурийский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, уссурийский городской округ