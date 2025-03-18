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На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело - РИА Новости, 18.03.2025
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06:55 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rassledovanie-2005627536.html
На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело
На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело - РИА Новости, 18.03.2025
На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело
Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным на жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:55:00+03:00
2025-03-18T06:55:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным на жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, сообщает краевая прокуратура. В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщается, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки. Полиция информировала, что начала проверку после появления видео. "Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий в присутствии малолетнего)", - говорится в сообщении. Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, житель села Каменушка Уссурийского городского округа нанес коту породы курильский бобтейл множественные удары ногами по голове, продолжая это делать до тех пор, пока животное не перестало двигаться. Рядом с фигурантом находились двое детей, которые наблюдали за происходящим, отмечает ведомство. "Хозяин обнаружил кота в мусорном баке, доставил его в ветеринарную клинику, где ему была оказана необходимая помощь, в том числе оперативное вмешательство", - уточнила прокуратура.
https://ria.ru/20250303/kot-2002768607.html
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происшествия, россия, уссурийский городской округ
Происшествия, Россия, Уссурийский городской округ
На жителя Приморья, избившего соседского кота, завели дело

На жителя Приморья, избившего соседского кота на глазах у детей, завели дело

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным на жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, сообщает краевая прокуратура.
В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщается, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки. Полиция информировала, что начала проверку после появления видео.
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"Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий в присутствии малолетнего)", - говорится в сообщении.
Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным прокуратуры, житель села Каменушка Уссурийского городского округа нанес коту породы курильский бобтейл множественные удары ногами по голове, продолжая это делать до тех пор, пока животное не перестало двигаться. Рядом с фигурантом находились двое детей, которые наблюдали за происходящим, отмечает ведомство.
"Хозяин обнаружил кота в мусорном баке, доставил его в ветеринарную клинику, где ему была оказана необходимая помощь, в том числе оперативное вмешательство", - уточнила прокуратура.
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