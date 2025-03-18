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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 18.03.2025

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Дежурные средства ПВО около 13.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:42:00+03:00

2025-03-18T14:42:00+03:00

2025-03-18T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

орловская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Восемнадцатого марта около 13.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее во вторник министерство сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, орловская область, безопасность