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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 18.03.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства ПВО около 13.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:42:00+03:00
2025-03-18T14:42:00+03:00
2025-03-18T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Восемнадцатого марта около 13.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее во вторник министерство сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.
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министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Орловская область, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью