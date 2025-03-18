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Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики - РИА Новости, 18.03.2025
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20:52 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005828487.html
Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики
Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики - РИА Новости, 18.03.2025
Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего звонка согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:52:00+03:00
2025-03-18T20:52:00+03:00
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россия
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владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего звонка согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, заявили в Белом доме. "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре", — указано в опубликованном сообщении. В Белом доме добавили, что Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру". "Эти переговоры начнутся незамедлительно на Ближнем Востоке", - добавили в Белом доме.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп
Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики

Путин и Трамп обсудили прекращение огня по объектам энергетики и инфраструктуры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего звонка согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, заявили в Белом доме.
"Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре", — указано в опубликованном сообщении.
В Белом доме добавили, что Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
"Эти переговоры начнутся незамедлительно на Ближнем Востоке", - добавили в Белом доме.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений
Вчера, 20:49
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дональд Трамп
 
 
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