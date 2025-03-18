https://ria.ru/20250318/putin-2005828487.html

Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики

Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики - РИА Новости, 18.03.2025

Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего звонка согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:52:00+03:00

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2025-03-18T20:52:00+03:00

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владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего звонка согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, заявили в Белом доме. "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре", — указано в опубликованном сообщении. В Белом доме добавили, что Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру". "Эти переговоры начнутся незамедлительно на Ближнем Востоке", - добавили в Белом доме.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005828150.html

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сша

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп