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Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики
Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики - РИА Новости, 18.03.2025
Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего звонка согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего звонка согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, заявили в Белом доме. "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре", — указано в опубликованном сообщении. В Белом доме добавили, что Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру". "Эти переговоры начнутся незамедлительно на Ближнем Востоке", - добавили в Белом доме.
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Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики
Путин и Трамп обсудили прекращение огня по объектам энергетики и инфраструктуры