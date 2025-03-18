https://ria.ru/20250318/putin-2005826270.html
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
Украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:41:00+03:00
2025-03-18T20:41:00+03:00
2025-03-18T20:41:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности, сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005825667.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
Путин: при украинском урегулировании необходимо устранить первопричины кризиса