https://ria.ru/20250318/putin-2005826270.html

Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине

Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине

Украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:41:00+03:00

2025-03-18T20:41:00+03:00

2025-03-18T20:41:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/12/1556001205_0:511:2734:2048_1920x0_80_0_0_d57d16dddafc05fc3163d58deddd0712.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности, сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005825667.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп