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Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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20:41 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005826270.html
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
Украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:41:00+03:00
2025-03-18T20:41:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности, сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине

Путин: при украинском урегулировании необходимо устранить первопричины кризиса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности, сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине
Вчера, 20:38
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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