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Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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20:38 18.03.2025 (обновлено: 20:42 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005825559.html
Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине
Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине
Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия, сообщила... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:38:00+03:00
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украина
вооруженные силы украины
россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия, сообщила пресс-служба Кремля.Пресс-служба президента РФ опубликовала сообщение после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом."В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся... необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/putin-2005825443.html
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украина, вооруженные силы украины, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, сша, владимир путин, дональд трамп
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Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине

Путин указал на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия, сообщила пресс-служба Кремля.
Пресс-служба президента РФ опубликовала сообщение после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся... необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ", - говорится в сообщении.
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УкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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