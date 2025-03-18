https://ria.ru/20250318/putin-2005825559.html

Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине

Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине

Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия, сообщила... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:38:00+03:00

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украина

вооруженные силы украины

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия, сообщила пресс-служба Кремля.Пресс-служба президента РФ опубликовала сообщение после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом."В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся... необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/putin-2005825443.html

украина

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украина, вооруженные силы украины, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, сша, владимир путин, дональд трамп