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Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 18.03.2025 (обновлено: 22:48 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Президент Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:30:00+03:00
2025-03-18T22:48:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
политика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — говорится в заявлении.В этом контексте российский лидер отметил необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ.Кроме того, президент указал, что ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и его дипломатического урегулирования — прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых киевскому режиму.Во вторник вечером Путин и Трамп провели второй за месяц телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Помимо ситуации на Украине, лидеры обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.
https://ria.ru/20250318/putin-2005822610.html
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владимир путин, украина, россия, сша, дональд трамп, политика, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Политика, Вооруженные силы Украины
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине

Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине на 30 дней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин общается по телефону
Президент России Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин общается по телефону
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих
Вчера, 20:25
В этом контексте российский лидер отметил необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ.
Кроме того, президент указал, что ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и его дипломатического урегулирования — прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых киевскому режиму.
Во вторник вечером Путин и Трамп провели второй за месяц телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Помимо ситуации на Украине, лидеры обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАДональд ТрампПолитикаВооруженные силы Украины
 
 
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