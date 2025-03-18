https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html

Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине

Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине

Президент Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине,... РИА Новости, 18.03.2025

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владимир путин

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

политика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — говорится в заявлении.В этом контексте российский лидер отметил необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ.Кроме того, президент указал, что ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и его дипломатического урегулирования — прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых киевскому режиму.Во вторник вечером Путин и Трамп провели второй за месяц телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Помимо ситуации на Украине, лидеры обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.

https://ria.ru/20250318/putin-2005822610.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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владимир путин, украина, россия, сша, дональд трамп, политика, вооруженные силы украины