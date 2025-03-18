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Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих - РИА Новости, 18.03.2025
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих
Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:25:00+03:00
2025-03-18T20:25:00+03:00
2025-03-18T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина
В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Украина
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих
Путин сообщил Трампу, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих