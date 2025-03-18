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Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих - РИА Новости, 18.03.2025
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20:25 18.03.2025 (обновлено: 20:30 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005822610.html
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих - РИА Новости, 18.03.2025
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих
Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:25:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/sotrudnichestvo-2005822394.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина
В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Украина
Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих

Путин сообщил Трампу, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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В миреРоссияКиевВооруженные силы УкраиныТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Украина
 
 
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