https://ria.ru/20250318/putin-2005822610.html

Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих

Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих - РИА Новости, 18.03.2025

Путин сообщил, что Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих

Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/sotrudnichestvo-2005822394.html

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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина