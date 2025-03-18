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Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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20:23 18.03.2025 (обновлено: 20:52 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005822192.html
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему признательность за стремление способствовать достижению благородной... РИА Новости, 18.03.2025
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украина
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему признательность за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь, сообщили в пресс-службе президента России.Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник."Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/putin-2005825443.html
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украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине

Путин в разговоре с Трампом выразил признательность за стремление к миру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему признательность за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь, сообщили в пресс-службе президента России.
Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.
"Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь", - говорится в сообщении.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп подтвердили намерение работать над урегулированием на Украине
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УкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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