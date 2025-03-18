https://ria.ru/20250318/putin-2005822192.html

Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине

Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему признательность за стремление способствовать достижению благородной... РИА Новости, 18.03.2025

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украина

владимир путин

дональд трамп

сша

россия

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему признательность за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь, сообщили в пресс-службе президента России.Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник."Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/putin-2005825443.html

украина

сша

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украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)