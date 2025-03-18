https://ria.ru/20250318/putin-2005822192.html
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему признательность за стремление способствовать достижению благородной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:23:00+03:00
2025-03-18T20:23:00+03:00
2025-03-18T20:52:00+03:00
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_6ccc124693669bcd415663ce7772710f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему признательность за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь, сообщили в пресс-службе президента России.Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник."Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/putin-2005825443.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_2a63127758eb4323cc3d312e583b7ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин поблагодарил Трампа за стремление к миру на Украине
Путин в разговоре с Трампом выразил признательность за стремление к миру