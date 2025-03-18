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Путин эмоционально высказался, говоря о попрании Западом правовых норм
Путин эмоционально высказался, говоря о попрании Западом правовых норм - РИА Новости, 18.03.2025
Путин эмоционально высказался, говоря о попрании Западом правовых норм
Президент России Владимир Путин эмоционально высказался о попрании Западом международных правовых норм как в политике, так и в экономике, выразив свою досаду... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:53:00+03:00
2025-03-18T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин эмоционально высказался о попрании Западом международных правовых норм как в политике, так и в экономике, выразив свою досаду расхожим эвфемизмом. "Там все отбирают - грубо, нецивилизованно, я уже не говорю про какие-то правовые системы, их просто не существует. Они существуют там только для себя. Вот в чем фокус. Я, кстати, в политической сфере давно это заметил... Вот обсуждают какой то политический вопрос - делаем так, так, так. Извините. Блин, думаешь. Я иногда говорил: "Ну так же нельзя, это же противоречит". "Ну ничего, что противоречит, так целесообразно". Вот и все. И там это давно все применяется в сфере политики", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, В мире
Путин эмоционально высказался, говоря о попрании Западом правовых норм
Путин эмоционально высказался о попрании правовых норм Западом