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Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025
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18:03 18.03.2025 (обновлено: 18:10 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005796286.html
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"
Звонок президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается с 17.00 мск и идет хорошо, заявил во вторник помощника главы РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:03:00+03:00
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в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Звонок президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается с 17.00 мск и идет хорошо, заявил во вторник помощника главы Белого дома и заместитель главы его аппарата Дэн Скавино."Происходит сейчас - президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10.00 утра по восточному времени (17.00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", - написал он на своей странице в социальной сети Х.
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в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, россия, дональд трамп
В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"

Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Звонок президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается с 17.00 мск и идет хорошо, заявил во вторник помощника главы Белого дома и заместитель главы его аппарата Дэн Скавино.
"Происходит сейчас - президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10.00 утра по восточному времени (17.00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", - написал он на своей странице в социальной сети Х.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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В миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ПутинРоссияДональд Трамп
 
 
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