https://ria.ru/20250318/putin-2005796286.html
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"
Звонок президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается с 17.00 мск и идет хорошо, заявил во вторник помощника главы РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:03:00+03:00
2025-03-18T18:03:00+03:00
2025-03-18T18:10:00+03:00
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Звонок президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается с 17.00 мск и идет хорошо, заявил во вторник помощника главы Белого дома и заместитель главы его аппарата Дэн Скавино."Происходит сейчас - президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10.00 утра по восточному времени (17.00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", - написал он на своей странице в социальной сети Х.
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005745417.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, россия, дональд трамп
В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"
Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается