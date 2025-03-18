https://ria.ru/20250318/putin-2005796286.html

Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"

Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025

Белый дом заявил, что звонок Путина и Трампа продолжается, "идет хорошо"

Звонок президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается с 17.00 мск и идет хорошо, заявил во вторник помощника главы РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:03:00+03:00

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2025-03-18T18:10:00+03:00

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

россия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Звонок президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается с 17.00 мск и идет хорошо, заявил во вторник помощника главы Белого дома и заместитель главы его аппарата Дэн Скавино."Происходит сейчас - президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10.00 утра по восточному времени (17.00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", - написал он на своей странице в социальной сети Х.

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005745417.html

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в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, россия, дональд трамп