https://ria.ru/20250318/putin-2005767169.html

Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП

Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП - РИА Новости, 18.03.2025

Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП

Президент РФ Владимир Путин посоветовал отечественным компаниям вступать в Российский союз промышленников и предпринимателей, указав на важность совместной... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:06:00+03:00

2025-03-18T17:06:00+03:00

2025-03-18T17:06:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал отечественным компаниям вступать в Российский союз промышленников и предпринимателей, указав на важность совместной работы по созданию надежных условий для бизнеса внутри страны. "Нужно внутри страны создать такую и политическую систему, и юридическую, и правоприменительную практику, надо вместе над этим работать, чтобы было жестко, стабильно, надежно. Ну, вот, как складывается эта работа за последние годы между бизнес-сообществом и между правительством. Думаю, что это хороший пример", - сказал Путин на съезде РСПП. "Вступайте в РСПП", - добавил президент, чем вызвал овации зала.

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей