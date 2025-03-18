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Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП - РИА Новости, 18.03.2025
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17:06 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005767169.html
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП - РИА Новости, 18.03.2025
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП
Президент РФ Владимир Путин посоветовал отечественным компаниям вступать в Российский союз промышленников и предпринимателей, указав на важность совместной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:06:00+03:00
2025-03-18T17:06:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал отечественным компаниям вступать в Российский союз промышленников и предпринимателей, указав на важность совместной работы по созданию надежных условий для бизнеса внутри страны. "Нужно внутри страны создать такую и политическую систему, и юридическую, и правоприменительную практику, надо вместе над этим работать, чтобы было жестко, стабильно, надежно. Ну, вот, как складывается эта работа за последние годы между бизнес-сообществом и между правительством. Думаю, что это хороший пример", - сказал Путин на съезде РСПП. "Вступайте в РСПП", - добавил президент, чем вызвал овации зала.
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП

Путин на съезде РСПП посоветовал отечественным компаниям вступать в союз

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал отечественным компаниям вступать в Российский союз промышленников и предпринимателей, указав на важность совместной работы по созданию надежных условий для бизнеса внутри страны.
"Нужно внутри страны создать такую и политическую систему, и юридическую, и правоприменительную практику, надо вместе над этим работать, чтобы было жестко, стабильно, надежно. Ну, вот, как складывается эта работа за последние годы между бизнес-сообществом и между правительством. Думаю, что это хороший пример", - сказал Путин на съезде РСПП.
"Вступайте в РСПП", - добавил президент, чем вызвал овации зала.
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Российский союз промышленников и предпринимателей
Вчера, 00:47
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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