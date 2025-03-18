https://ria.ru/20250318/putin-2005767169.html
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП - РИА Новости, 18.03.2025
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП
Президент РФ Владимир Путин посоветовал отечественным компаниям вступать в Российский союз промышленников и предпринимателей, указав на важность совместной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:06:00+03:00
2025-03-18T17:06:00+03:00
2025-03-18T17:06:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал отечественным компаниям вступать в Российский союз промышленников и предпринимателей, указав на важность совместной работы по созданию надежных условий для бизнеса внутри страны. "Нужно внутри страны создать такую и политическую систему, и юридическую, и правоприменительную практику, надо вместе над этим работать, чтобы было жестко, стабильно, надежно. Ну, вот, как складывается эта работа за последние годы между бизнес-сообществом и между правительством. Думаю, что это хороший пример", - сказал Путин на съезде РСПП. "Вступайте в РСПП", - добавил президент, чем вызвал овации зала.
https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин посоветовал российским компаниям вступать в РСПП
Путин на съезде РСПП посоветовал отечественным компаниям вступать в союз