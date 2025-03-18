https://ria.ru/20250318/putin-2005765520.html

Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП

Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП - РИА Новости, 18.03.2025

Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП

Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:58:00+03:00

2025-03-18T16:58:00+03:00

2025-03-18T17:04:00+03:00

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Закрытая встреча Путина с бюро РСПП ранее завершилась."Хорошо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

российский союз промышленников и предпринимателей, россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика