https://ria.ru/20250318/putin-2005765520.html
Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП
Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП - РИА Новости, 18.03.2025
Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП
Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:58:00+03:00
2025-03-18T16:58:00+03:00
2025-03-18T17:04:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Закрытая встреча Путина с бюро РСПП ранее завершилась."Хорошо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.
https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП
Песков: закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо