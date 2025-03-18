https://ria.ru/20250318/putin-2005764428.html

Путин высказался о хранении средств на Западе

Путин высказался о хранении средств на Западе - РИА Новости, 18.03.2025

Путин высказался о хранении средств на Западе

Президент РФ Владимир Путин скептически высказался о хранении средств в западных банках, где распространена практика отбирать все "грубо и нецивилизованно", по... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:53:00+03:00

2025-03-18T16:53:00+03:00

2025-03-18T18:26:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин скептически высказался о хранении средств в западных банках, где распространена практика отбирать все "грубо и нецивилизованно", по его словам, этот сигнал получила вся мировая экономика. "Есть страны, у которых, вы знаете, скопилось столько уже во всяких фондах денег, они не знают, куда их девать, как главный герой "Калины красной" говорил: "Деньги ляжку жгут". Помните, да? Вот проблема для них. Фонды огромные, колоссальные, до небес выросли уже. Ну и чего. Они лежат где-то там, в, извините за моветон, стрёмных уже юрисдикциях. И что с ними делать? Что с ними будет? Все думают об этом, все задумались, что будет с этим фондами, которые в банках западных хранятся. Такой сигнал - по всей мировой экономике", - сказал Путин на съезде РСПП. Он скептически отозвался о хранении средств на Западе. "Там-то чего хорошего? Там вообще все замораживают. Там все отбирают - грубо, нецивилизованно, я уже не говорю про какие-то правовые системы, их просто не существует. Они существуют там только для себя. Вот в чем фокус. Я, кстати, в политической сфере давно это заметил. Давно", - рассказал президент. Он добавил, что фамилий называть не будет. "Вот обсуждают какой то политический вопрос - делаем так, так, так. Извините. Блин, думаешь. Я иногда говорил: "Ну так же нельзя, это же противоречит". "Ну ничего, что противоречит, так целесообразно". Вот и все. И там это давно все применяется в сфере политики. Ну, а сейчас и в сфере экономики пошло все в полный рост. Поэтому нельзя доверять им", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей