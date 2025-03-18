https://ria.ru/20250318/putin-2005753370.html

Путин в шутку предложил "не слушать Пескова"

Путин в шутку предложил "не слушать Пескова" - РИА Новости, 18.03.2025

Путин в шутку предложил "не слушать Пескова"

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания РСПП пошутил про запланированный до 18.00 мск разговор с президентом США Дональдом Трампом, предложив... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:30:00+03:00

2025-03-18T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания РСПП пошутил про запланированный до 18.00 мск разговор с президентом США Дональдом Трампом, предложив "не слушать Пескова". Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени во вторник. "Не слушайте Пескова. У него работа такая", - ответил Путин на замечание главы РСПП Александра Шохина о планах президента провести разговор с Трампом до шести вечера по Москве. "Надо посмотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Он любит интервью давать... Он знает, что у нас дискуссия здесь", - ответил, в свою очередь, Шохин. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ. -0-

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Путин: "Не слушайте Пескова, у него работа такая" Путин на съезде РСПП шутливо отреагировал на слова Шохина о том, что разговор с Трампом должен состояться до 18.00 мск. 2025-03-18T16:30 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, сша