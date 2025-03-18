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Путин в шутку предложил "не слушать Пескова" - РИА Новости, 18.03.2025
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16:30 18.03.2025 (обновлено: 16:46 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005753370.html
Путин в шутку предложил "не слушать Пескова"
Путин в шутку предложил "не слушать Пескова" - РИА Новости, 18.03.2025
Путин в шутку предложил "не слушать Пескова"
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания РСПП пошутил про запланированный до 18.00 мск разговор с президентом США Дональдом Трампом, предложив... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания РСПП пошутил про запланированный до 18.00 мск разговор с президентом США Дональдом Трампом, предложив "не слушать Пескова". Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени во вторник. "Не слушайте Пескова. У него работа такая", - ответил Путин на замечание главы РСПП Александра Шохина о планах президента провести разговор с Трампом до шести вечера по Москве. "Надо посмотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Он любит интервью давать... Он знает, что у нас дискуссия здесь", - ответил, в свою очередь, Шохин. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ. -0-
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Путин: "Не слушайте Пескова, у него работа такая"
Путин на съезде РСПП шутливо отреагировал на слова Шохина о том, что разговор с Трампом должен состояться до 18.00 мск.
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политика, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, сша
Политика, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, США
Путин в шутку предложил "не слушать Пескова"

Путин в шутку предложил не слушать Пескова, назвавшего время беседы с Трампом

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания РСПП пошутил про запланированный до 18.00 мск разговор с президентом США Дональдом Трампом, предложив "не слушать Пескова".
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени во вторник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу
Вчера, 16:17
"Не слушайте Пескова. У него работа такая", - ответил Путин на замечание главы РСПП Александра Шохина о планах президента провести разговор с Трампом до шести вечера по Москве.
"Надо посмотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Он любит интервью давать... Он знает, что у нас дискуссия здесь", - ответил, в свою очередь, Шохин.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ. -0-
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ПолитикаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейСША
 
 
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