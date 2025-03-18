https://ria.ru/20250318/putin-2005746056.html
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 18.03.2025
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что выступит на коллегии Генпрокуратуры в среду. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:07:00+03:00
2025-03-18T16:07:00+03:00
2025-03-18T16:17:00+03:00
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что выступит на коллегии Генпрокуратуры в среду."Я же всё время говорю, на всех коллегиях, завтра, по-моему, прокуратура (встреча с коллегией Генпрокуратуры - ред.), необходимо защищать интересы российского бизнеса", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры в среду