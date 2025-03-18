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"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике - РИА Новости, 18.03.2025
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16:06 18.03.2025 (обновлено: 16:16 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике
"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике - РИА Новости, 18.03.2025
"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике
Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:06:00+03:00
2025-03-18T16:16:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России. Конечно, нам еще очень много нужно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике

Путин: российская экономика должна быть тихой гаванью для отечественного бизнеса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Конечно, задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России. Конечно, нам еще очень много нужно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями
Вчера, 16:01
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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