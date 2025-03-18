https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html

"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике

"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике - РИА Новости, 18.03.2025

"Тихая гавань": Путин высказался о российской экономике

Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:06:00+03:00

2025-03-18T16:06:00+03:00

2025-03-18T16:16:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России. Конечно, нам еще очень много нужно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html

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россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей