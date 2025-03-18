https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html

Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции

Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции - РИА Новости, 18.03.2025

Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции

Мир огромный, инвестировать надо туда, где выгодно России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:04:00+03:00

2025-03-18T16:04:00+03:00

2025-03-18T16:08:00+03:00

россия

владимир путин

в мире

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мир огромный, инвестировать надо туда, где выгодно России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Инвестировать можно, мир огромный, колоссальный, понимаете, поэтому нужно инвестировать туда, где и вам выгодно, и России выгодно, где прибыль высокая, надежно защищены инвестиции. Таких много регионов мира", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.

https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html

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2025

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россия, владимир путин, в мире, российский союз промышленников и предпринимателей