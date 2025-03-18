https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции - РИА Новости, 18.03.2025
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции
Мир огромный, инвестировать надо туда, где выгодно России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:04:00+03:00
2025-03-18T16:04:00+03:00
2025-03-18T16:08:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мир огромный, инвестировать надо туда, где выгодно России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Инвестировать можно, мир огромный, колоссальный, понимаете, поэтому нужно инвестировать туда, где и вам выгодно, и России выгодно, где прибыль высокая, надежно защищены инвестиции. Таких много регионов мира", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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россия, владимир путин, в мире, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, В мире, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции
Путин: мир огромный, инвестировать нужно туда, где выгодно России