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Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции - РИА Новости, 18.03.2025
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16:04 18.03.2025 (обновлено: 16:08 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции - РИА Новости, 18.03.2025
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции
Мир огромный, инвестировать надо туда, где выгодно России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:04:00+03:00
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россия
владимир путин
в мире
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мир огромный, инвестировать надо туда, где выгодно России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Инвестировать можно, мир огромный, колоссальный, понимаете, поэтому нужно инвестировать туда, где и вам выгодно, и России выгодно, где прибыль высокая, надежно защищены инвестиции. Таких много регионов мира", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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россия, владимир путин, в мире, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, В мире, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции

Путин: мир огромный, инвестировать нужно туда, где выгодно России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мир огромный, инвестировать надо туда, где выгодно России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Инвестировать можно, мир огромный, колоссальный, понимаете, поэтому нужно инвестировать туда, где и вам выгодно, и России выгодно, где прибыль высокая, надежно защищены инвестиции. Таких много регионов мира", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияВладимир ПутинВ миреРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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