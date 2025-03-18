https://ria.ru/20250318/putin-2005743889.html
Путин высказался об участии бизнеса в проектах БРИКС
Путин высказался об участии бизнеса в проектах БРИКС - РИА Новости, 18.03.2025
Путин высказался об участии бизнеса в проектах БРИКС
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что российский бизнес примет активное участие в совместных проектах с партнерами по БРИКС. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:02:00+03:00
2025-03-18T16:02:00+03:00
2025-03-18T16:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
брикс
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что российский бизнес примет активное участие в совместных проектах с партнерами по БРИКС. "Я очень рассчитываю, что российский бизнес примет самое активное участие в этих совместных проектах с нашими партнерами по БРИКС и его будущими членами", - сказал Путин на съезде РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, брикс
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, БРИКС
Путин высказался об участии бизнеса в проектах БРИКС
Путин выразил надежду, что российский бизнес примет участие в проектах БРИКС