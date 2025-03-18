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Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями - РИА Новости, 18.03.2025
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16:01 18.03.2025 (обновлено: 16:08 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html
Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями
Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями - РИА Новости, 18.03.2025
Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями
Правительство РФ должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России, такую просьбу озвучил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:01:00+03:00
2025-03-18T16:08:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство РФ должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России, такую просьбу озвучил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России... по сути бросили его на произвол судьбы, а теперь хотят актив выкупить обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает", - сказал Путин в своем выступлении.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями

Путин призвал следить за выкупом активов компаниями, ушедшими из России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство РФ должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России, такую просьбу озвучил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России... по сути бросили его на произвол судьбы, а теперь хотят актив выкупить обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает", - сказал Путин в своем выступлении.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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