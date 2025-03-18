https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html

Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями

Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями - РИА Новости, 18.03.2025

Путин призвал следить за выкупом активов иностранными компаниями

Правительство РФ должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России, такую просьбу озвучил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:01:00+03:00

2025-03-18T16:01:00+03:00

2025-03-18T16:08:00+03:00

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство РФ должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России, такую просьбу озвучил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России... по сути бросили его на произвол судьбы, а теперь хотят актив выкупить обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает", - сказал Путин в своем выступлении.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html

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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика