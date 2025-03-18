https://ria.ru/20250318/putin-2005742265.html
Путин призвал сдержать инфляцию
Путин призвал сдержать инфляцию - РИА Новости, 18.03.2025
Путин призвал сдержать инфляцию
Необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T16:05:00+03:00
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров. Важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу", - сказал Путин во время съезда РСПП.
https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html
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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Экономика
Путин призвал сдержать инфляцию
Путин призвал избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию