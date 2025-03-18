https://ria.ru/20250318/putin-2005741866.html

Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов

Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов - РИА Новости, 18.03.2025

Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов

Президент РФ Владимир Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов на благо России. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:58:00+03:00

2025-03-18T15:58:00+03:00

2025-03-18T16:07:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов на благо России."Рассчитываю на активное участие в этой работе Российского союза промышленников и предпринимателей, а также других деловых объединений нашей страны. И конечно, желаю всем успехов на благо России", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20250318/putin-2005741023.html

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россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей