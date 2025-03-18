https://ria.ru/20250318/putin-2005741866.html
Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов
Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов - РИА Новости, 18.03.2025
Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов
Президент РФ Владимир Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов на благо России. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T16:07:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов на благо России."Рассчитываю на активное участие в этой работе Российского союза промышленников и предпринимателей, а также других деловых объединений нашей страны. И конечно, желаю всем успехов на благо России", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20250318/putin-2005741023.html
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россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов
Путин пожелал промышленникам и предпринимателям успехов на благо России