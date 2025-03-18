Рейтинг@Mail.ru
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 18.03.2025 (обновлено: 16:05 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний
Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, пусть возвращаются на конкурентной основе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T16:05:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942284259_0:1605:2047:2756_1920x0_80_0_0_15c3602c4cda8bd04c46a8f9c200179e.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, пусть возвращаются на конкурентной основе, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной: кто хочет, тот пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/putin-2005741023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942284259_0:1292:2047:2827_1920x0_80_0_0_5d23a9a0380ba64cfc0e1b41ad91d7e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний

Путин: привилегий и преференций для западных компаний при возвращении не будет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, пусть возвращаются на конкурентной основе, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной: кто хочет, тот пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний
Вчера, 15:56
 
РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала