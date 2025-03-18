https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний
Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, пусть возвращаются на конкурентной основе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T16:05:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, пусть возвращаются на конкурентной основе, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной: кто хочет, тот пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин раскрыл условия для возвращения западных компаний
Путин: привилегий и преференций для западных компаний при возвращении не будет