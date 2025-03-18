https://ria.ru/20250318/putin-2005741529.html
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин
Россия никого не выгоняла со своего рынка, компании сами принимали решение, под давлением или нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:57:00+03:00
2025-03-18T15:57:00+03:00
2025-03-18T16:06:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия никого не выгоняла со своего рынка, компании сами принимали решение, под давлением или нет, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы еще раз повторить: мы никого не выгоняли - кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение, под давлением элит своих стран, без давления, это уже не важно. В любом случае, речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/putin-2005743889.html
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин
Путин: РФ никого не выгоняла со своего рынка, компании сами принимали решение