https://ria.ru/20250318/putin-2005741023.html

Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний

Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025

Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний

Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:56:00+03:00

2025-03-18T15:56:00+03:00

2025-03-18T16:06:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний, заявил президент России Владимир Путин."Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас будут всегда в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20250318/putin-2005741529.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей