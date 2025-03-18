https://ria.ru/20250318/putin-2005741023.html
Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний
Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний
Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:56:00+03:00
2025-03-18T15:56:00+03:00
2025-03-18T16:06:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний, заявил президент России Владимир Путин."Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас будут всегда в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20250318/putin-2005741529.html
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал о приоритетах в случае возвращения западных компаний
Путин: возвращение западных компаний будет только при приоритете бизнеса из РФ