https://ria.ru/20250318/putin-2005740745.html
Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики
Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики - РИА Новости, 18.03.2025
Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики
Охлаждение российской экономики неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:55:00+03:00
2025-03-18T15:55:00+03:00
2025-03-18T16:34:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Охлаждение российской экономики неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере, заявил президент РФ Владимир Путин."Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно. То, что это неизбежно, понятно. И правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили, договорились. Надо, чтобы на практике все было как задумано. Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку чтобы все было", - сказал Путин во время съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/putin-2005742265.html
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики
Путин призвал не допустить излишнего переохлаждения российской экономики