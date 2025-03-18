https://ria.ru/20250318/putin-2005740456.html

Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников

Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников - РИА Новости, 18.03.2025

Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:54:00+03:00

2025-03-18T15:54:00+03:00

2025-03-18T15:54:00+03:00

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение. "Александр Николаевич (Шохин - ред.) обратил внимание на мой график, действительно, полномочия президента по Конституции России большие, но хотел сказать, что и без всяких конституционных полномочий значимость вашей работы, она имеет непреходящее значение, потому что за вами многотысячные коллективы, за вами социальное и материальное благополучие миллионов людей", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20250318/putin-2005738671.html

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Путин о важности работы промышленников и предпринимателей Полномочия президента по Конституции России – они большие. Но… значимость вашей работы имеет непреходящее значение 2025-03-18T15:54 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика