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Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников - РИА Новости, 18.03.2025
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15:54 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005740456.html
Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников
Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников - РИА Новости, 18.03.2025
Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников
Президент РФ Владимир Путин заявил, что значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:54:00+03:00
2025-03-18T15:54:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение. "Александр Николаевич (Шохин - ред.) обратил внимание на мой график, действительно, полномочия президента по Конституции России большие, но хотел сказать, что и без всяких конституционных полномочий значимость вашей работы, она имеет непреходящее значение, потому что за вами многотысячные коллективы, за вами социальное и материальное благополучие миллионов людей", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20250318/putin-2005738671.html
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Путин о важности работы промышленников и предпринимателей
Полномочия президента по Конституции России – они большие. Но… значимость вашей работы имеет непреходящее значение
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин объяснил ценность работы бизнеса и промышленников

Путин: значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение.
"Александр Николаевич (Шохин - ред.) обратил внимание на мой график, действительно, полномочия президента по Конституции России большие, но хотел сказать, что и без всяких конституционных полномочий значимость вашей работы, она имеет непреходящее значение, потому что за вами многотысячные коллективы, за вами социальное и материальное благополучие миллионов людей", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
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