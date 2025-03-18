https://ria.ru/20250318/putin-2005739938.html
Путин рассказал о планах по возвращению ушедших из России компаний
Путин рассказал о планах по возвращению ушедших из России компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал о планах по возвращению ушедших из России компаний
Некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться в РФ, об этом известно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:52:00+03:00
2025-03-18T15:52:00+03:00
2025-03-18T16:01:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться в РФ, об этом известно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас компании, которые ушли (из России - ред.), собираются вернуться, мы знаем об этом", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал о планах по возвращению ушедших из России компаний
Путин: некоторые ушедшие из РФ компании собираются вернуться