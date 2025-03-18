https://ria.ru/20250318/putin-2005739938.html

Путин рассказал о планах по возвращению ушедших из России компаний

Путин рассказал о планах по возвращению ушедших из России компаний - РИА Новости, 18.03.2025

Путин рассказал о планах по возвращению ушедших из России компаний

Некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться в РФ, об этом известно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:52:00+03:00

2025-03-18T15:52:00+03:00

2025-03-18T16:01:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться в РФ, об этом известно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас компании, которые ушли (из России - ред.), собираются вернуться, мы знаем об этом", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей