https://ria.ru/20250318/putin-2005739812.html
Интересы российских компаний будут в приоритете, заявил Путин
Интересы российских компаний будут в приоритете, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
Интересы российских компаний будут в приоритете, заявил Путин
Интересы российских компаний всегда будут в приоритете в контексте вопроса возвращения на рынок РФ зарубежных компаний, сообщил президент России Владимир Путин, РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:52:00+03:00
2025-03-18T15:52:00+03:00
2025-03-18T16:04:00+03:00
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Интересы российских компаний всегда будут в приоритете в контексте вопроса возвращения на рынок РФ зарубежных компаний, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика
Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Экономика
Интересы российских компаний будут в приоритете, заявил Путин
Путин: интересы отечественных компаний всегда будут в приоритете для России