https://ria.ru/20250318/putin-2005739812.html

Интересы российских компаний будут в приоритете, заявил Путин

Интересы российских компаний будут в приоритете, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025

Интересы российских компаний будут в приоритете, заявил Путин

Интересы российских компаний всегда будут в приоритете в контексте вопроса возвращения на рынок РФ зарубежных компаний, сообщил президент России Владимир Путин, РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:52:00+03:00

2025-03-18T15:52:00+03:00

2025-03-18T16:04:00+03:00

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Интересы российских компаний всегда будут в приоритете в контексте вопроса возвращения на рынок РФ зарубежных компаний, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html

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2025

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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика