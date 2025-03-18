https://ria.ru/20250318/putin-2005739336.html
Путин заявил об ускользании западного доминирования
Путин заявил об ускользании западного доминирования - РИА Новости, 18.03.2025
Путин заявил об ускользании западного доминирования
Ускользание западного доминирования и выход на первый план новых центров роста - долгосрочная тенденция, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:51:00+03:00
2025-03-18T15:51:00+03:00
2025-03-18T15:56:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ускользание западного доминирования и выход на первый план новых центров роста - долгосрочная тенденция, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Ускользание западного, так сказать, доминирования, выход на первый план новых глобальных центров роста - это долгосрочная тенденция. Вот это я хочу подчеркнуть", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Экономика
Путин заявил об ускользании западного доминирования
Путин назвал ускользание западного доминирования долгосрочной тенденцией