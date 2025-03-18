https://ria.ru/20250318/putin-2005738968.html

Путин рассказал о встрече с Орешкиным

Путин рассказал о встрече с Орешкиным - РИА Новости, 18.03.2025

Путин рассказал о встрече с Орешкиным

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ночью провел встречу с замглавы администрации президента Максимом Орешкиным, на которой обсуждались вопросы экономики. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:50:00+03:00

2025-03-18T15:50:00+03:00

2025-03-18T16:08:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

максим орешкин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ночью провел встречу с замглавы администрации президента Максимом Орешкиным, на которой обсуждались вопросы экономики."Вчера с Максимом Станиславовичем Орешкиным... или сегодня уже, да? Во сколько мы расстались? В три часа ночи. Так что мы действительно до утра разговаривали. Надеюсь, что мы пойдем по тому пути, аккуратно пойдем и добьемся нужного нам результата", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП, комментируя вопросы экономики России.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, максим орешкин