https://ria.ru/20250318/putin-2005738968.html
Путин рассказал о встрече с Орешкиным
Путин рассказал о встрече с Орешкиным - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал о встрече с Орешкиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ночью провел встречу с замглавы администрации президента Максимом Орешкиным, на которой обсуждались вопросы экономики. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:50:00+03:00
2025-03-18T15:50:00+03:00
2025-03-18T16:08:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
максим орешкин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ночью провел встречу с замглавы администрации президента Максимом Орешкиным, на которой обсуждались вопросы экономики."Вчера с Максимом Станиславовичем Орешкиным... или сегодня уже, да? Во сколько мы расстались? В три часа ночи. Так что мы действительно до утра разговаривали. Надеюсь, что мы пойдем по тому пути, аккуратно пойдем и добьемся нужного нам результата", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП, комментируя вопросы экономики России.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, максим орешкин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Максим Орешкин
Путин рассказал о встрече с Орешкиным
Путин ночью провел встречу с Орешкиным и обсудил экономические вопросы