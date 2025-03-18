https://ria.ru/20250318/putin-2005738564.html
Путин задался вопросом о названии "Большой семерки"
Путин задался вопросом о названии "Большой семерки" - РИА Новости, 18.03.2025
Путин задался вопросом о названии "Большой семерки"
Непонятно, что большого в "Большой семерке", даже на карте никого не видно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:49:00+03:00
2025-03-18T15:49:00+03:00
2025-03-18T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Непонятно, что большого в "Большой семерке", даже на карте никого не видно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Напомню, в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%, "Большой семерки". Почему она большая, непонятно. Там куда ни посмотришь - на карте не видно", - сказал он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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g7, владимир путин, в мире, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
G7, Владимир Путин, В мире, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин задался вопросом о названии "Большой семерки"
Путин: непонятно, почему G7 называется большой семеркой