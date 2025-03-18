https://ria.ru/20250318/putin-2005738564.html

Путин задался вопросом о названии "Большой семерки"

Путин задался вопросом о названии "Большой семерки" - РИА Новости, 18.03.2025

Путин задался вопросом о названии "Большой семерки"

Непонятно, что большого в "Большой семерке", даже на карте никого не видно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:49:00+03:00

2025-03-18T15:49:00+03:00

2025-03-18T16:20:00+03:00

g7

владимир путин

в мире

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987543695_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_91de75971a363c7dec09231da1d3b725.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Непонятно, что большого в "Большой семерке", даже на карте никого не видно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Напомню, в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%, "Большой семерки". Почему она большая, непонятно. Там куда ни посмотришь - на карте не видно", - сказал он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/putin-2005738305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

g7, владимир путин, в мире, россия, российский союз промышленников и предпринимателей