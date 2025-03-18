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Большинство европейских стран утратили суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
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15:49 18.03.2025 (обновлено: 16:14 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005738305.html
Большинство европейских стран утратили суверенитет, заявил Путин
Большинство европейских стран утратили суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
Большинство европейских стран утратили суверенитет, заявил Путин
Россия видит, как большинство европейских стран утратили суверенитет и в результате этого столкнулись с проблемами в экономике, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:49:00+03:00
2025-03-18T16:14:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия видит, как большинство европейских стран утратили суверенитет и в результате этого столкнулись с проблемами в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, как большинство европейских стран утратили свой суверенитет, и в результате они столкнулись с серьезными проблемами и в экономике, и в сфере безопасности. Что касается экономики, то все они имеют околонулевые темпы роста или даже входят в рецессию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Большинство европейских стран утратили суверенитет, заявил Путин

Путин: большинство стран Европы сталкиваются с экономическими проблемами

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия видит, как большинство европейских стран утратили суверенитет и в результате этого столкнулись с проблемами в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, как большинство европейских стран утратили свой суверенитет, и в результате они столкнулись с серьезными проблемами и в экономике, и в сфере безопасности. Что касается экономики, то все они имеют околонулевые темпы роста или даже входят в рецессию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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