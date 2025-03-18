https://ria.ru/20250318/putin-2005737382.html
Россия будет делать все для поддержки бизнеса, заявил Путин
Россия будет делать все для поддержки бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
Россия будет делать все для поддержки бизнеса, заявил Путин
Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T16:13:00+03:00
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин."Правительство и наши регионы должны оказывать и оказывают необходимую поддержку (российскому бизнесу - ред.). Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот процесс", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика
Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Экономика
Россия будет делать все для поддержки бизнеса, заявил Путин
Путин: Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес