https://ria.ru/20250318/putin-2005737382.html

Россия будет делать все для поддержки бизнеса, заявил Путин

Россия будет делать все для поддержки бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025

Россия будет делать все для поддержки бизнеса, заявил Путин

Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:46:00+03:00

2025-03-18T15:46:00+03:00

2025-03-18T16:13:00+03:00

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин."Правительство и наши регионы должны оказывать и оказывают необходимую поддержку (российскому бизнесу - ред.). Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот процесс", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html

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2025

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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика