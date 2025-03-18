Рейтинг@Mail.ru
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 18.03.2025 (обновлено: 15:50 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005736597.html
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций
Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но предприниматели научились работать в условиях санкций, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:45:00+03:00
2025-03-18T15:50:00+03:00
владимир путин
общество
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но предприниматели научились работать в условиях санкций, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, это мы с вами прекрасно знаем. Речь идет о мощном санкционном давлении, прежде всего. (Это - ред.) ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005736451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
Владимир Путин, Общество, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций

Путин: бизнес в РФ столкнулся с вызовами, но предприниматели научились работать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но предприниматели научились работать в условиях санкций, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, это мы с вами прекрасно знаем. Речь идет о мощном санкционном давлении, прежде всего. (Это - ред.) ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса
Вчера, 15:44
 
Владимир ПутинОбществоРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала