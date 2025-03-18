https://ria.ru/20250318/putin-2005736597.html
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций
Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но предприниматели научились работать в условиях санкций, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:45:00+03:00
2025-03-18T15:45:00+03:00
2025-03-18T15:50:00+03:00
владимир путин
общество
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но предприниматели научились работать в условиях санкций, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, это мы с вами прекрасно знаем. Речь идет о мощном санкционном давлении, прежде всего. (Это - ред.) ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005736451.html
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владимир путин, общество, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
Владимир Путин, Общество, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия
Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций
Путин: бизнес в РФ столкнулся с вызовами, но предприниматели научились работать