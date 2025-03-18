https://ria.ru/20250318/putin-2005736113.html

Глобальная конкурентная борьба обострилась, заявил Путин

Глобальная конкурентная борьба обострилась, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025

Глобальная конкурентная борьба обострилась, заявил Путин

Глобальная конкурентная борьба обострилась, сейчас в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:44:00+03:00

2025-03-18T15:44:00+03:00

2025-03-18T16:12:00+03:00

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глобальная конкурентная борьба обострилась, сейчас в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества, сообщил президент РФ Владимир Путин."Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества", - сказал Путин во время съезда РСПП.

https://ria.ru/20250318/putin-2005736597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика